El Ayuntamiento de Vegaviana cuenta con 1,4 millones de presupuesto para 2026

El Ayuntamiento de Vegaviana cuenta de presupuesto general para el ejercicio 2026 con unos ingresos y gastos que ascienden a 1.435.171 euros. Entre las partidas de ingresos se reflejan 236.200 en impuestos directos; otros 3.500 en indirectos; 199.953 en tasas y otros ingresos, 748.006 en transferencias corrientes, 12.500 en ingresos patrimoniales y 235.012 en transferencias de capital. En lo que son las partidas de gastos, las más elevadas es la de personal con 502.918 euros, seguida de la de gastos en bienes corrientes y servicios con 420.158,68 gastos financieros con 2.100, transferencias corrientes 132.582,32 y para inversiones reales se destinarán 358.412 euros. Finalmente, en transferencias de capital se contemplan 4.000 y pasivos financieros 15.000. Este presupuesto va acompañado de una plantilla de personal funcionario con 2 empleados y el personal laboral con 15 trabajadores para distintas áreas municipales.