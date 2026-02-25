Coria licita por 851.000 euros la construcción de la nueva pista multideporte cubierta

El Ayuntamiento de Coria ha licitado la contratación de las obras de construcción de la nueva pista multideportes cubierta, una actuación destinada a reforzar las infraestructuras deportivas municipales y fomentar la práctica del deporte durante todo el año. La futura pista se ubicará en un solar de la calle Manuel de Larra Churriguera. El presupuesto base de licitación asciende a 851.916,59 euros (IVA incluido), con un valor estimado del contrato de 704.063,30 euros. La contratación se tramita mediante procedimiento abierto simplificado, lo que permitirá que cualquier empresa que cumpla los requisitos pueda presentar su oferta. El criterio de adjudicación será el mejor precio, garantizando así la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

El plazo de ejecución de las obras será de 12 meses desde la firma del acta de comprobación del replanteo e inicio de los trabajos. Esta actuación responde a las competencias municipales en materia de promoción del deporte y ocupación del tiempo libre, y permitirá dotar a la ciudad de una infraestructura cubierta que facilite la práctica deportiva independientemente de las condiciones climatológicas. El plazo de presentación de ofertas finaliza el lunes 16 de marzo.