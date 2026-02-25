Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Cita anual

Premio de 400 euros a quien mejor plasme el Festival de Novela Negra, de Moraleja

El ayuntamiento convoca el concurso de carteles para elegir la imagen que difunda de manera más atractiva el evento literario

El presidente de la diputación y el alcalde, en una edición anterior, junto a escritores como Luis Roso

El presidente de la diputación y el alcalde, en una edición anterior, junto a escritores como Luis Roso / Cedida

Nieves Agut

El Ayuntamiento de Moraleja ha convocado la V edición del Concurso de Carteles del Festival de Novela Negra ‘Gata Negra’ con el fin de promocionar y poner en valor el festival literario. Pueden participar todas las personas, aficionadas o profesionales, de forma individual o en equipo, pudiendo presentar un máximo de 2 obras.

El tema plasmará la esencia y características del Festival Comarcal y Transfronterizo de Novela Negra, único en Extremadura, incluyendo además algún elemento significativo y referencial de Moraleja. La técnica será libre, siempre que sea posible su reproducción. El festival se celebrará en agosto y se establece un único premio de 400 euros para el trabajo ganador. El plazo de presentación de trabajos acaba el 26 de marzo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La zona de viviendas de La Isleta de Coria se evacúa tras su inundación, que se suma al desprendimiento de la ladera de la Catedral
  2. Los vecinos de la Urbanización La Isleta de Coria pueden acceder para recoger enseres y animales domésticos
  3. La Feria del Queso de Cabra de Acehúche celebrará dos décadas en su nueva edición en marzo
  4. Una casa antigua en Torre de Don Miguel permite viajar al pasado
  5. Mateo Sánchez Carrero, enfermo de ELA de El Batán, se topa con la burocracia
  6. Los vecinos de la Urbanización de la Isleta de Coria todavía no podrán volver a sus casas, hoy viernes
  7. El Ayuntamiento de Coria avanza en los trámites para actuar en el antiguo Convento de San Francisco
  8. La Policía Local de Coria lo detiene por 'provocar un incendio en instalaciones públicas' y amenazar a los agentes con un arma

Premio de 400 euros a quien mejor plasme el Festival de Novela Negra, de Moraleja

Premio de 400 euros a quien mejor plasme el Festival de Novela Negra, de Moraleja

Coria licita por 851.000 euros la construcción de la nueva pista multideporte cubierta

Coria licita por 851.000 euros la construcción de la nueva pista multideporte cubierta

El Ayuntamiento de Vegaviana cuenta con 1,4 millones de presupuesto para 2026

El Ayuntamiento de Vegaviana cuenta con 1,4 millones de presupuesto para 2026

¿Las tecnologías y la educación pueden caminar de la mano? En Coria es posible

¿Las tecnologías y la educación pueden caminar de la mano? En Coria es posible

Gastronomía, dj y folk en la matanza tradicional que se celebrará en Santibáñez el Alto

Gastronomía, dj y folk en la matanza tradicional que se celebrará en Santibáñez el Alto

Pescueza impulsa una iniciativa sobre igualdad de cara al Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo

Pescueza impulsa una iniciativa sobre igualdad de cara al Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo

Adesval, que tiene su sede en Coria, convoca la contratación de un técnico de proyectos para impulsar la comarca

Adesval, que tiene su sede en Coria, convoca la contratación de un técnico de proyectos para impulsar la comarca

La Asociación de Hermanamiento de Coria prepara actividades por los 25 años de la firma de unión con Les Herbiers (Francia)

La Asociación de Hermanamiento de Coria prepara actividades por los 25 años de la firma de unión con Les Herbiers (Francia)
Tracking Pixel Contents