Cita anual
Premio de 400 euros a quien mejor plasme el Festival de Novela Negra, de Moraleja
El ayuntamiento convoca el concurso de carteles para elegir la imagen que difunda de manera más atractiva el evento literario
El Ayuntamiento de Moraleja ha convocado la V edición del Concurso de Carteles del Festival de Novela Negra ‘Gata Negra’ con el fin de promocionar y poner en valor el festival literario. Pueden participar todas las personas, aficionadas o profesionales, de forma individual o en equipo, pudiendo presentar un máximo de 2 obras.
El tema plasmará la esencia y características del Festival Comarcal y Transfronterizo de Novela Negra, único en Extremadura, incluyendo además algún elemento significativo y referencial de Moraleja. La técnica será libre, siempre que sea posible su reproducción. El festival se celebrará en agosto y se establece un único premio de 400 euros para el trabajo ganador. El plazo de presentación de trabajos acaba el 26 de marzo.
