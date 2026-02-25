Premio de 400 euros a quien mejor plasme el Festival de Novela Negra, de Moraleja

El Ayuntamiento de Moraleja ha convocado la V edición del Concurso de Carteles del Festival de Novela Negra ‘Gata Negra’ con el fin de promocionar y poner en valor el festival literario. Pueden participar todas las personas, aficionadas o profesionales, de forma individual o en equipo, pudiendo presentar un máximo de 2 obras.

El tema plasmará la esencia y características del Festival Comarcal y Transfronterizo de Novela Negra, único en Extremadura, incluyendo además algún elemento significativo y referencial de Moraleja. La técnica será libre, siempre que sea posible su reproducción. El festival se celebrará en agosto y se establece un único premio de 400 euros para el trabajo ganador. El plazo de presentación de trabajos acaba el 26 de marzo.