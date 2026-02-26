Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El artista David DeMaría pondrá la nota musical a la Feria del Queso de Acehúche

El cantante gaditano animará este evento dedicado a la gastronomía, referente en la región

David DeMaría, durante una actuación en España.

David DeMaría, durante una actuación en España. / Cedida

Nieves Agut

El cantante y compositor gaditano David DeMaría actuará para traer su nuevo trabajo musical ‘La Puerta Mágica’ en la XX edición de la Feria Ibérica del Queso de Cabra que se celebrará en el Pabellón Polideportivo Constantino Julián, en Acehúche. De esta manera la música se entremezclará en este evento anual dedicado a la gastronomía y que se celebrará en el municipio de la comarca del Valle del Alagón. Una cita que se celebra cada año y que en este nueva edición celebrará dos décadas durante las cuales ha permitido mostrar, promocionar y lanzar al público la gran variedad de quesos. Para este año, el ayuntamiento impulsará un intenso programa de actividades y que se prevé que incluyan catas comentadas, talleres para niños y concursos, todo ello animado con música. Este evento atrae a miles de amantes del queso de cabra, especialmente de la denominación de origen de Acehúche. Además, durante la feria, se presentan diversas queserías locales y de otras regiones. Se celebrará los días 28 y 29 de marzo con jornadas intensas y la actuación del artista gaditano tendrá lugar el día 28 a las 16.00 horas.

