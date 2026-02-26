Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento de Coria invierte 100.000 euros en la mejora de más de 130 caminos rurales del municipio

La alcaldesa de Coria, Almudena Domingo, anunció el avance del nuevo Plan General Municipal que definirá el desarrollo urbanístico de la ciudad en las próximas dos décadas.

Uno de los caminos de titularidad municipal, en Coria.

Uno de los caminos de titularidad municipal, en Coria. / Cedida

Nieves Agut

El Ayuntamiento de Coria lleva a cabo trabajos de mejora en caminos rurales con una inversión de 100.000 euros procedentes de fondos propios del consistorio. «Sabemos que el estado de nuestros caminos es una preocupación para muchos. Coria cuenta con más de 130 caminos de titularidad municipal los cuales se intentan atender de la manera más rápida posible. Actualmente, la empresa local Causan se está encargando de estos trabajos, que se realizan de forma progresiva para garantizar que los caminos sean cada vez más seguros y funcionales para todos. Entendemos la inquietud que genera la situación de algunos de eĺlos, y agradezco profundamente la paciencia de todos, mientras seguimos trabajando mejorar cada uno de ellos. Estamos comprometidos con avanzar de manera constante y con solidez, para ofrecer unas infraestructuras adecuadas.

El Plan General

En relación con el Urbanismo, hay que recordar que el Ayuntamiento de Coria aprobado a principios de este año lo que se denomina el avance del nuevo Plan General Municipal (PGM), un documento que establecerá las directrices del desarrollo urbanístico de la ciudad durante las próximas décadas. El documento se ha redactado con el objetivo de analizar las distintas capas de información urbanística y elaborar un diagnóstico que ha permitido definir los objetivos y los criterios generales del nuevo Plan General de la ciudad.

Para este primer diagnóstico, se ha contado con la participación de los miembros de la Comisión de Seguimiento y del Consejo Consultivo, a través de las distintas sesiones temáticas celebradas. Una vez concluida esta primera fase, y tras la recopilación de las aportaciones realizadas por la ciudadanía mediante los procesos participativos, se han redactado los documentos del Avance del Plan. La alcaldesa, Almudena Domingo, explicó que este plan «va a marcar el futuro de nuestra ciudad: por dónde vamos a crecer y cuáles van a ser nuestras zonas residenciales, definiendo así cómo será Coria en los próximos 20 años, señaló. Anunció además que en próximas fechas se abrirá el periodo de exposición pública y el próximo mes de junio se prevé la aprobación inicial del Plan General.

TEMAS

