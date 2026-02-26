Preparativos
La Semana Santa de Coria y su valiosa tradición espiritual
El cartel de Vicente Valiente anuncia la festividad 2026 y coincide este año con el 800 aniversario de la muerte San Francisco de Asís
La Semana Santa Cauriense 2026 ya tiene cartel: su autor es el artista cauriense Vicente Valiente de la Reguera que ha sabido reflejar de manera muy representativa una de las celebraciones más arraigadas y esperadas de la ciudad. La presentación del cartel tuvo como escenario la capilla del Convento de la Madre de Dios con numerosos asistentes, en un año especialmente significativo al conmemorarse el 800 aniversario del fallecimiento de San Francisco de Asís.
La presentación estuvo a cargo del presidente de la Unión de Cofradías de Coria, Modesto Martiño, quien destacó la importancia del cartel como reflejo del sentir cofrade de la ciudad. Le acompañaron el concejal de Tradiciones, Alberto José Díaz y el canónigo Julián Carlos Pérez. Durante el acto, Modesto Martiño afirmó que «San Francisco de Asís es un Santo cuya vida sigue inspirando humildad, fraternidad y amor por todos. Su ejemplo nos recuerda que la Semana Santa no solo es tradición, sino un camino hacia el servicio. El eje central, por tanto, de la Semana Santa va a ser en nuestro programa de mano, veréis referencias a su obra», explicó. Así mismo avanzó que el pregón este año será el 20 de marzo, y el pregonero, Rubén García, muy implicado siempre con estas celebraciones.
- La zona de viviendas de La Isleta de Coria se evacúa tras su inundación, que se suma al desprendimiento de la ladera de la Catedral
- Los vecinos de la Urbanización La Isleta de Coria pueden acceder para recoger enseres y animales domésticos
- La Feria del Queso de Cabra de Acehúche celebrará dos décadas en su nueva edición en marzo
- Una casa antigua en Torre de Don Miguel permite viajar al pasado
- Mateo Sánchez Carrero, enfermo de ELA de El Batán, se topa con la burocracia
- Los vecinos de la Urbanización de la Isleta de Coria todavía no podrán volver a sus casas, hoy viernes
- El Ayuntamiento de Coria avanza en los trámites para actuar en el antiguo Convento de San Francisco
- La Policía Local de Coria lo detiene por 'provocar un incendio en instalaciones públicas' y amenazar a los agentes con un arma