La Semana Santa de Coria y su valiosa tradición espiritual

La Semana Santa Cauriense 2026 ya tiene cartel: su autor es el artista cauriense Vicente Valiente de la Reguera que ha sabido reflejar de manera muy representativa una de las celebraciones más arraigadas y esperadas de la ciudad. La presentación del cartel tuvo como escenario la capilla del Convento de la Madre de Dios con numerosos asistentes, en un año especialmente significativo al conmemorarse el 800 aniversario del fallecimiento de San Francisco de Asís.

La presentación estuvo a cargo del presidente de la Unión de Cofradías de Coria, Modesto Martiño, quien destacó la importancia del cartel como reflejo del sentir cofrade de la ciudad. Le acompañaron el concejal de Tradiciones, Alberto José Díaz y el canónigo Julián Carlos Pérez. Durante el acto, Modesto Martiño afirmó que «San Francisco de Asís es un Santo cuya vida sigue inspirando humildad, fraternidad y amor por todos. Su ejemplo nos recuerda que la Semana Santa no solo es tradición, sino un camino hacia el servicio. El eje central, por tanto, de la Semana Santa va a ser en nuestro programa de mano, veréis referencias a su obra», explicó. Así mismo avanzó que el pregón este año será el 20 de marzo, y el pregonero, Rubén García, muy implicado siempre con estas celebraciones.