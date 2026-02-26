Talento y esfuerzo
De la Sierra de Gata a las pasarelas internacionales de Londres
Raquel Gibaja Martín, natural de Torre de Don Miguel, continúa dando pasos firmes en el mundo de la moda a nivel mundial participando como modelo en el prestigioso Lindsay Davis Couture – London Fashion Show Runway
Del pequeño pueblo Torre de Don Miguel, en la Sierra de Gata, a las pasarelas internacionales de Londres. Este salto mayúsculo tiene nombre y apellidos: Raquel Gibaja Martín, una serragatina que sus paisanos ven con orgullo como su talento, esfuerzo y sueños cruzan fronteras.
Raquel Gibaja, natural de Torre de Don Miguel, continúa dando pasos firmes en el mundo de la moda internacional participando como modelo en el prestigioso Lindsay Davis Couture – London Fashion Show Runway, celebrado en Londres. Un desfile internacional de alta costura que reúne a diseñadores y profesionales del sector procedentes de distintos países, situando sobre la pasarela talento emergente con proyección global.
Raquel representa el ejemplo de cómo la constancia, la pasión y el trabajo abren camino más allá de cualquier frontera, llevando el nombre de Torre de Don Miguel y de la tierra extremeña al escenario internacional de la moda. Un logro y demostración de que el talento rural también desfila en las grandes capitales del mundo.
Diseñadores más destacados
La Semana de la Moda de Londres, también conocida como London Fashion Week, es un evento de moda que se celebra en Londres dos veces al año, en febrero y septiembre. Es uno de los Cuatro Grandes Fashion Week, junto con el New York Fashion Week, Milán Fashion Week y el París Fashion Week.
Organizado por el British Fashion Council (BFC) y la Agencia de Desarrollo en Londres, el evento presenta a los diseñadores más destacados y a las marcas de moda más reconocidas. La Semana de la Moda de Londres es un evento crucial para los diseñadores, minoristas, compradores y medios de comunicación, y es un lugar donde se pueden ver las colecciones más recientes de los diseñadores británicos y europeos.
