Conservar el Patrimonio

La Asociación Amigos del Castillo de Coria renueva su directiva y busca la apertura del castillo al público

Jesús Fonseca lidera la Asociación Amigos del Castillo de Coria tras la renovación de la directiva, que también ha elegido a Pedro Gutiérrez Cruz como vicepresidente

Asamblea general celebrada en este mes de febrero, en Coria.

Asamblea general celebrada en este mes de febrero, en Coria. / Cedida

Nieves Agut

La Asociación Amigos del Castillo de Coria ha renovado su directiva durante su III Asamblea General Ordinaria y ha elegido a Jesús Fonseca para liderar este colectivo y ejercer de presidente. Durante la asamblea todos los miembros de la directiva elegida en 2024 han presentado su dimisión. Ante la ausencia de otras propuestas algunas personas continuarán con sus responsabilidades. La nueva directiva ha distribuido cargos y se han constituido distintas comisiones de funcionamiento.

Además del presidente, se ha renovado el cargo de vicepresidente con Pedro Gutiérrez Cruz; secretario Jesús Domínguez Duque; tesorero Miguel Prats Jiménez; vocal de Cultura José María Rodríguez Santa; vocal de comunicación José María Moreno Martín; de Relación con Otras Entidades, Pedro Sánchez Montero; y vocales en la Comisión de Actividades están Pilar Clemente García, Dolors Gordo Sánchez, Sebastián Gragera. En la Comisión de Patrimonio se incluyen Ángel Acosta Reyes, Fátima de la Riva García y Felicia Clemente Fuente. Durante este encuentro además se trataron gestiones realizadas ante los propietarios y autoridades para la conservación y tratar de conseguir la apertura del castillo al público, entre otros asuntos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
La Asociación Amigos del Castillo de Coria renueva su directiva y busca la apertura del castillo al público

Klaas Jan van der Weij, premio World Press Photo, convertirá la Sierra de Gata en un plató deportivo del 1 al 5 de junio

El Ayuntamiento de Moraleja remodela el acerado de la calle Camelias para mejorar la accesibilidad

David DeMaría actuará en la Feria Ibérica del Queso de Cabra de Acehúche para presentar ‘La Puerta Mágica'

La Semana Santa Cauriense 2026 ya tiene cartel: San Francisco de Asís inspira la celebración, según Modesto Martiño

De la Sierra de Gata a las pasarelas internacionales de Londres

El Ayuntamiento de Coria invierte 100.000 euros en la mejora de más de 130 caminos rurales del municipio

El Ayuntamiento de Vegaviana gestionará un presupuesto de 1.435.171 euros en 2026, según las previsiones

