La Asociación Amigos del Castillo de Coria renueva su directiva y busca la apertura del castillo al público

La Asociación Amigos del Castillo de Coria ha renovado su directiva durante su III Asamblea General Ordinaria y ha elegido a Jesús Fonseca para liderar este colectivo y ejercer de presidente. Durante la asamblea todos los miembros de la directiva elegida en 2024 han presentado su dimisión. Ante la ausencia de otras propuestas algunas personas continuarán con sus responsabilidades. La nueva directiva ha distribuido cargos y se han constituido distintas comisiones de funcionamiento.

Además del presidente, se ha renovado el cargo de vicepresidente con Pedro Gutiérrez Cruz; secretario Jesús Domínguez Duque; tesorero Miguel Prats Jiménez; vocal de Cultura José María Rodríguez Santa; vocal de comunicación José María Moreno Martín; de Relación con Otras Entidades, Pedro Sánchez Montero; y vocales en la Comisión de Actividades están Pilar Clemente García, Dolors Gordo Sánchez, Sebastián Gragera. En la Comisión de Patrimonio se incluyen Ángel Acosta Reyes, Fátima de la Riva García y Felicia Clemente Fuente. Durante este encuentro además se trataron gestiones realizadas ante los propietarios y autoridades para la conservación y tratar de conseguir la apertura del castillo al público, entre otros asuntos.