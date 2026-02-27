Obras
El Ayuntamiento de Moraleja remodela el acerado de la calle Camelias para mejorar la accesibilidad
El Ayuntamiento de Moraleja remodela la calle Camelias con 240 metros cuadrados de acerado adaptado, mientras que la Policía Local activa semáforos peatonales a demanda en la avenida Lusitania
El Ayuntamiento de Moraleja lleva a cabo los trabajos de remodelación integral del nuevo acerado en la calle Camelias. En concreto, según especificó el consistorio, se actúa sobre 240 metros cuadrados de renovación integral de acerados adaptados a accesibilidad para mejorar las infraestructuras.
Igualmente, a través de la Policía Local de Moraleja también se anunció que ya se encuentran en funcionamiento los nuevos semáforos instalados en avenida Lusitania, cruce con calles Miguel Delibes y Jardines. Unos semáforos que funcionan a demanda del peatón, mediante pulsador. Para ello se pulsará el botón habilitado en el poste. Tras unos segundos, el semáforo cambiará para permitir el paso seguro. Desde la Policía local se recordó que se debe cruzar siempre cuando la señal esté en verde y comprobar que los vehículos se han detenido completamente. Así mismo, se pidió a los conductores que presten especial atención a la señalización luminosa, se respete la fase roja y reduzcan la velocidad al aproximarse al cruce. Una medida que busca mejorar la seguridad vial y facilitar el tránsito peatonal en una zona muy transitada.
