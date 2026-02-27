Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Quieres ser modelo mientras practicas algún deporte? Sierra de Gata te da la solución

El prestigioso fotógrafo neerlandés Klaas Jan van der Weij y Ganador del World Press Photo – Sports (1992) realizará un Taller Internacional de Fotografía Deportiva

Un ciclista en la comarca Sierra de Gata.

Un ciclista en la comarca Sierra de Gata. / Cedida

Nieves Agut

¿Se puede ejercer de modelo mientras se practica deporte?. Claro que sí y la comarca Sierra de Gata te da la oportunidad. Esto a través de la original propuesta del prestigioso fotógrafo neerlandés Klaas Jan van der Weij y Ganador del World Press Photo – Sports (1992). En estos días ha lanzado una campaña para reunir a personas en la Sierra de Gata que sean deportistas reales y a la vez deseen formar parte de su reportaje internacional. De esta manera, este fotógrafo reconocido a nivel mundial convertirá esta comarca extremeña en el mayor escenario de fotografía deportiva del mundo. En la comarca serragatina del 1 al 5 de junio Klaas Jan van der Weij realizará un Taller Internacional de Fotografía Deportiva, capturando acción en plena naturaleza. No se necesita posar, solo hacer el deporte que se hace, ya sea entrenar, correr, pedalear, nadar o escalar. Aunque especialmente dará prioridad a prácticas como el running y trail, MTB, Gravel y carretera, natación, escalada y otros deportes al aire libre. Se desarrollará en horario de mañana, de 10.00 a 12.00. Una oportunidad única para mostrar al mundo el potencial deportivo y natural que guarda la Sierra de Gata. Un espacio con gran variedad de atracciones que incluyen desde paisajes naturales impresionantes hasta pueblos con encanto y una rica tradición cultural.

