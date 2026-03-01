Proyecto del ayuntamiento
Calzadilla da un nuevo paso para hacer realidad su centro de interpretación dedicado a la dehesa y al toro
La diputación de Cáceres ha licitado la contratación de las obras para acondicionar un antiguo edificio
La comarca Valle del Alagón, concretamente, Calzadilla, tendrá un Centro de Interpretación dedicado a la Dehesa y al Toro. Precisamente, en esta semana la Diputación Provincial de Cáceres ha publicado la licitación de este proyecto, un paso importante para poner en valor dos elementos claves en esta comarca de gran riqueza natural.
️Dicho Centro se ubicará en un edificio de Calzadilla y las obras se costearán con fondos de la diputación con un presupuesto de licitación que ronda los 243.255 euros. Las empresas interesadas en ejecutar estas obras pueden presentar ofertas hasta el 13 de marzo. El Centro se ubicará en la calle Mayor, número 26, en un antiguo inmueble que el ayuntamiento adquirió por 30.000 euros. Se contratará a un técnico de dinamización y gestión.
- La zona de viviendas de La Isleta de Coria se evacúa tras su inundación, que se suma al desprendimiento de la ladera de la Catedral
- De la Sierra de Gata a las pasarelas internacionales de Londres
- Los vecinos de la Urbanización La Isleta de Coria pueden acceder para recoger enseres y animales domésticos
- La Feria del Queso de Cabra de Acehúche celebrará dos décadas en su nueva edición en marzo
- Mateo Sánchez Carrero, enfermo de ELA de El Batán, se topa con la burocracia
- Los vecinos de la Urbanización de la Isleta de Coria todavía no podrán volver a sus casas, hoy viernes
- El Ayuntamiento de Coria avanza en los trámites para actuar en el antiguo Convento de San Francisco
- La Policía Local de Coria lo detiene por 'provocar un incendio en instalaciones públicas' y amenazar a los agentes con un arma