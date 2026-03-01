Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Proyecto del ayuntamiento

Calzadilla da un nuevo paso para hacer realidad su centro de interpretación dedicado a la dehesa y al toro

La diputación de Cáceres ha licitado la contratación de las obras para acondicionar un antiguo edificio

Edificio que se acondicionará como centro de interpretación.

Edificio que se acondicionará como centro de interpretación. / Cedida

Nieves Agut

La comarca Valle del Alagón, concretamente, Calzadilla, tendrá un Centro de Interpretación dedicado a la Dehesa y al Toro. Precisamente, en esta semana la Diputación Provincial de Cáceres ha publicado la licitación de este proyecto, un paso importante para poner en valor dos elementos claves en esta comarca de gran riqueza natural.

️Dicho Centro se ubicará en un edificio de Calzadilla y las obras se costearán con fondos de la diputación con un presupuesto de licitación que ronda los 243.255 euros. Las empresas interesadas en ejecutar estas obras pueden presentar ofertas hasta el 13 de marzo. El Centro se ubicará en la calle Mayor, número 26, en un antiguo inmueble que el ayuntamiento adquirió por 30.000 euros. Se contratará a un técnico de dinamización y gestión.

