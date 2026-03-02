La Policía Local de Coria abre sanciones por incautación de sustancias prohibidas tras varias actuaciones

La Policía Local de Coria ha anunciado que se han realizado tres controles preventivos en distintos puntos de la ciudad. Esto con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y fomentar una convivencia responsable en los espacios públicos. El resultado de dichas actuaciones ha conllevado a la apertura de distintas sanciones administrativas por infracciones detectadas. También la incautación de sustancias prohibidas conforme a la normativa vigente. Recuerdan que la Ley orgánica /2015 en su artículo 36.16 sanciona el consumo o la tenencia ilícita de sustancias en la vía pública, así como el abandono de utensilios relacionados. El consumo en espacios públicos no solo conlleva sanciones económicas, sino que afecta directamente a la seguridad, la convivencia y la imagen de la ciudad, recuerdan desde el cuerpo. Estos dispositivos tienen un carácter preventivo y disuasorio, especialmente orientado a proteger a los más jóvenes y garantizar entornos seguros para todos los ciudadanos.

Estos controles se suman a los realizados en enero en los que también se intervino un arma blanca y aprehensión de sustancias prohibidas, así como la apertura de varias denuncias administrativas. Estos dispositivos tienen como objetivo principal garantizar la seguridad ciudadana y la convivencia, especialmente en zonas de ocio y momentos de mayor afluencia de personas. Finalmente, desde la Policía Local recordaron que si para la policía en zona de bares, no importa que una navaja sea legal para ir al campo. El mero hecho de llevarla de ‘fiesta’ justifica la denuncia y su incautación, porque "no existe necesidad justificada para portarla en ese lugar", subrayaron.