"Me entra estrés solo de pensar que empieza una obra en mi casa": la opinión desde Coria

Las comunidades de vecinos en Extremadura y los propietarios de pisos de manera individual y particular aprovechan las actuales ayudas que las distintas administraciones ofrecen para acometer obras destinadas a mejoras en eficiencia energética en sus viviendas y domicilios. Cualquier medida es buena para ahorrar en el recibo de la luz, y mejorar las condiciones del interior de un hogar tanto en lo que es en el invierno como en el verano. Ya que en la mayoría de estas obras se incluyen el aislamiento de los edificios protegiéndolos del calor y del frío en sus correspondientes meses del año. Pero, meterse de lleno en una obra no siempre es algo muy querido ni del agrado para muchas personas.

El experto

De hecho, las obras pueden provocar para muchos situaciones de estrés, y más si se trabaja en casa y tienes muy cerca los golpes del martillo. Por ello, para momentos de obras, los psicólogos recomiendan varios libros que ofrecen enfoques valiosos sobre la salud mental y la resiliencia. Entre estos citan a ‘La inteligencia emocional’, de Daniel Goleman, que enseña a gestionar las emociones para mejorar las relaciones y el bienestar, así como el libro ‘La Ciencia aplicada a la mente’ de David D. Burns, que ofrece ejercicios para combatir distorsiones mentales.

Patio con escrombros durante una obra en Coria. / N. A.

No obstante, si no se quiere optar por los libros, los psicólogos ofrecen diversas recomendaciones para ayudar a los pacientes a manejar las obras de manera efectiva. Aquí hay algunos consejos clave: establecer una rutina diaria, lo que es tener una rutina predecible es crucial para mantener un estado emocional estable, además de cambiar la forma en que se percibe una situación puede ayudar a manejar la tensión emocional. Las obras pueden causar estrés debido a varios factores, como el ruido constante, la vibración, el polvo, y la alteración de las rutinas como consecuencia del ruido. Estos estímulos negativos pueden generar problemas a nivel mental y anímico y aumentar la ansiedad. La duración y el tipo de obra también influyen en cómo el cuerpo lo interpreta. Por todo ello, las obras casi siempre lo dejan todo más bonito, pero es importante antes de empezar ‘ponerse el casco tanto en lo físico como en lo mental’ para minimizar cualquier estrés.