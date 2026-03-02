Ya no hay excusa en Coria para no reciclar el vidrio: Se pondrán 4 'Cubrecubos'

Ecovidrio, el único SCRAP especializado que gestiona sobre el terreno la recogida selectiva y da respuesta a la sostenibilidad de los envases de vidrio desde el origen en España y el Ayuntamiento de Coria, ponen en marcha la colocación de cuatro cubrecubos en el casco antiguo del municipio para fomentar el reciclado de envases de vidrio entre los ciudadanos de la localidad. Así, desde hoy los ciudadanos residentes en la zona centro de la localidad se encontrarán en sus calles estos cuatro contenedores especiales para el reciclaje de envases de vidrio que se situarán en zonas de difícil acceso para los camiones de recogida y donde no se pueden instalar contenedores verdes convencionales.

De esta forma, con su instalación se garantiza que todos los ciudadanos residentes en esta zona puedan tener acceso a depositar sus envases de vidrio de forma cómoda y sencilla y posteriormente son recogidos por el servicio de recogida que opera en la localidad. Además, se pone en marcha un servicio de recogida puerta a puerta los mismos días para todos los hosteleros de la zona centro. Para ello se va a hacer entrega a todos los locales de cubos para facilitar la separación y su posterior recogida. El servicio puerta a puerta será obligatorio y gratuito para todos los hosteleros de la zona centro y busca facilitarles el cumplimiento de la normativa vigente.

Beneficios medioambientales

El vidrio que se deposita en los contenedores se recicla al 100% y se utiliza para la fabricación de nuevos envases, de forma indefinida y sin perder las propiedades originales.Reciclar vidrio es un elemento clave en la lucha contra el cambio climático. Al usar calcín – vidrio reciclado – en la fabricación de nuevos envases se evita la extracción de materias primas de la naturaleza, evitando la erosión de los suelos y la deforestación de nuestro entorno.

Contenedores que se encuentran en la travesía principal de Coria.

Además, se minimiza la emisión de CO2 en el proceso de fabricación, se ahorra energía y evitamos el crecimiento de los vertederos. Ecovidrio es el único SCRAP especializado que gestiona sobre el terreno la recogida selectiva y da respuesta a la sostenibilidad de los envases de vidrio desde el origen. Desde 1997, tras la aprobación de la Ley de Envases y Residuos de Envases y el arranque de sus operaciones en 1998, Ecovidrio trabaja para hacer realidad la transformación de nuestros pueblos y ciudades ante los retos de la economía circular, para que el esfuerzo de empresas, administraciones y comunidades prospere gracias al conocimiento, dedicación y capacidad de innovación de la entidad.

A lo largo de más de 25 años, Ecovidrio ha diseñado un sistema de reciclaje eficaz, eficiente y sostenible; que cuenta con el compromiso y la confianza de casi 6.000 compañías envasadoras que hacen posible el reciclaje de vidrio a través del Punto Verde. Este sistema ha permitido que, hoy en día, se reciclen en España siete de cada diez envases de vidrio.