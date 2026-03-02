La mejor atención hacia los mayores viaja de Pescueza a Barcelona

El pueblo de Pescueza ha vuelto a ser referente a nivel nacional con su proyecto ‘Quédate con nosotros’ en lo que es el ámbito de los cuidados a las personas mayores, mediante una atención cercana y comunitaria en la que se implica la administración, asociaciones y ciudadanía. En esta ocasión, el proyecto ha viajado hasta Barcelano, donde José Vicente Granado, el coordinador de la Asociación Amigos de Pescueza, colectivo que impulsa este proyecto, ha explicado el éxito del mismo en su desarrollo en un municipio de apenas 150 habitantes y como ejemplo del cuidado de mayores en zonas rurales. Granado ha participado como ponente en el I Congreso Multisede sobre Servicios Sociales, Cuidados y Comunidad con el lema ‘Los cuidados que queremos’. «Solo cuando compartimos nuestra experiencia más allá de nuestro entorno tomamos verdadera conciencia del alcance y la relevancia del proyecto ‘Quédate connosotros’, es cuando comprendemos que no es solo una iniciativa local, sino un modelo que atrae, genera reflexión y sitúa a Pescueza como una referencia.

El nuevo modelo de cuidados, centrado en la comunidad y fundamentado en la Atención Integral Centrada en la Persona (AICP), representa un enfoque democrático y transformador. Un modelo que impulsa la autonomía, favorece el retraso de la institucionalización, promueve la participación, fortalece la formación, fomenta las relaciones internacionales y apuesta por ratios profesionales adecuadas. «Esta nueva estrategia, lejos de ser una formulación teórica, constituye para Pescueza una práctica sostenida en el tiempo, una realidad viva construida día a día. Este camino, sin embargo, no está exento de desafíos. Resulta imprescindible seguir contando con la confianza y el respaldo de las administraciones, no solo para consolidar lo logrado, sino para continuar creciendo y facilitar que otras comunidades puedan inspirarse y replicar este modelo», comentó José Vicente Granado. Así mismo, insistió en que es fundamental profundizar en la sensibilización y la implicación de la ciudadanía de Pescueza, especialmente de las generaciones comprendidas entre los 35 y los 65 años, cuyo compromiso es clave para la sostenibilidad y evolución del proyecto. Entre los retos prioritarios se encuentra también la necesidad de disponer de mayores recursos que permitan reforzar el tiempo dedicado a la relación con las personas mayores. Avanzar desde la lógica de la tarea hacia la lógica de la relación no es solo una cuestión organizativa, sino una apuesta por la dignidad, la escucha y la calidad humana de los cuidados.