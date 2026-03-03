Coria se prepara para la Semana Santa 2026: la Cofradía del Cristo de la Salud anuncia su acto principal

La Cofradía del Cristo de la Salud de Coria se prepara para su acto principal que tendrá lugar el 1 de abril a las doce de la noche. Tal y como ha anunciado en la Junta General Ordinaria celebrada el sábado en la parroquia de San Ignacio. La sesión comenzó con el saludo del presidente mayordomo Carlos Valiente, así como al informe de tesorería y la aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio 2025. Seguidamente, el presidente-mayordomo presentó su informe y uno de los momentos más especiales fue la bendición y entrega de medallas y diplomas a los nuevos cofrades. También hubo imposición de medallas y entrega de diplomas a nuevos cofrades. Desde el colectivo se ha animado a participar en la convivencia de cofrades de la Semana Santa que tendrá lugar en la ermita Nuestra Señora de Argeme. Habrá un via crucis y después una comida 2026.

De esta manera, las cofradías empiezan con sus preparativos de cara a la Semana Santa de Coria 2026. Unos preparativos que se suman al acto que tuvo lugar recientemente sobre la presentación oficial del cartel anunciador, una obra realizada por el artista cauriense Vicente Valiente de la Reguera, que será la imagen representativa de una de las celebraciones más arraigadas y esperadas de la ciudad. Esto en un año especialmente significativo al conmemorarse el 800 aniversario del fallecimiento de San Francisco de Asís. El enclave elegido aportó solemnidad, recogimiento y memoria espiritual a una cita que marca el inicio de la cuenta atrás hacia la Semana Santa. La presentación contó con la intervención del presidente de la Unión de Cofradías de Coria, Modesto Martiño, quien destacó la importancia del cartel como elemento anunciador y como reflejo del sentir cofrade de la ciudad. Le acompañaron el concejal de Tradiciones, Alberto José Díaz y el canónigo Julián Carlos Pérez, quienes pusieron en valor el trabajo conjunto entre instituciones, hermandades y ciudadanía para engrandecer cada año la celebración.

Durante el acto, Modesto Martiño afirmó que, “San Francisco de Asís es un Santo cuya vida sigue inspirando humildad, fraternidad y amor por todos los seres creados. Su ejemplo nos recuerda que la Semana Santa no solo es tradición, sino un camino hacia la conversión espiritual y el servicio. El eje central, por tanto, de la Semana Santa va a ser en nuestro programa de mano, veréis referencias a su obra”, adelantó. El presidente destacó las novedades para este año, como, el primer Viacrucis que se celebrará el 6 de marzo, saliendo desde la capilla de la Madre de Dios del Convento de las Monjas en dirección a la Catedral de Santa María de la Asunción, será a las 20:00 horas. Modesto no quiso dejar atrás a los niños de la catequesis que, un año tras otro participan con su particular visión de la Semana Santa y a sus catequistas por su colaboración importante, dijo.

Además, este año, en las vísperas del pregón, que será el 20 de marzo, cuyo pregonero es Rubén García, se colocarán unas colgaduras por Coria para ambientar las calles, con motivode crear un ambiente turístico pero a la vez para que todos conozcamos en qué momento nos encontramos. En referencia al cartel subrayó que “el autor ha tenido una colaboración desinteresada, Vicente Valiente, fotógrafo de profesión y de sensibilodad profunda y mirada sincera que ha sabido captar en este cartel la esencia de nuestra Semana Santa. Su obra no solo anuncia una fecha, sino también un sentimiento, una identidad y un camino que compartimos”. La Semana Santa de Coria constituye una de las manifestaciones culturales y religiosas más destacadas del calendario local, congregando a cofradías, fieles y visitantes en torno a procesiones y actos litúrgicos que forman parte del patrimonio inmaterial de la ciudad. El cartel presentado será, a partir de ahora, la imagen que anuncie y acompañe todos los actos y publicaciones oficiales vinculados a la edición de 2026.

Noticias relacionadas

Por su parte, en concejal de Tradiciones, Alberto José Díaz, quiso agradecer públicamente a la Unión de Cofradías y al autor del cartel su dedicación, implicación y esfuerzo, así como el trabajo constante de todas las personas que, desde las distintas hermandades y colectivos, contribuyen a que la Semana Santa continúe creciendo y manteniendo viva una tradición transmitida de generación en generación. El Canónigo, Julián Carlos Pérez, finalizó animando a la población a que “vivamos interiormente y personalmente la Semana Santa. Queremos vivir de verdad a Jesús, que fue quien entregó su vida por nosotros, sin mérito por nuestra parte, y queremos vivirla y que cambien nuestra vida en algo”. “Que la bendición de San Francisco os acompañe a cada uno de vosotros”, subrayó. Con este acto, Coria inicia oficialmente el camino hacia la Semana Santa 2026, reafirmando su compromiso con la conservación y promoción de sus tradiciones más representativas.