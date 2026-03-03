La 'nueva cara' de la avenida Lusitania de Moraleja

La avenida Lusitania de Moraleja sigue cambiando su cara a mejor, principalmente, en lo que se refiere a la seguridad vial, y tanto en lo que afecta directamente a los peatones como a los conductores. Precisamente, en estos días se ha iniciado el proceso de licitación para la adquisición de vallas de protección peatonal. Esto mediante procedimiento abierto simplificado y por valor estimado del contrato de 14.876,03 euros, más el IVA . El contrato de suministro es mediante tramitación ordinaria y el plazo de presentación de ofertas finaliza el 11 de marzo.

Esta mejora se suma a otra realizada en estos días con el funcionamiento los nuevos semáforos instalados en avenida Lusitania, cruce con calles Miguel Delibes y Jardines. Unos semáforos que funcionan a demanda del peatón, mediante pulsador. Para ello se pulsará el botón habilitado en el poste. Tras unos segundos, el semáforo cambiará para permitir el paso seguro. Desde la Policía local se recordó que se debe cruzar siempre cuando la señal esté en verde y comprobar que los vehículos se han detenido completamente. Así mismo, se pidió a los conductores que presten especial atención a la señalización luminosa, se respete la fase roja y reduzcan la velocidad al aproximarse al cruce. Una medida que busca mejorar la seguridad vial y facilitar el tránsito peatonal en una zona muy transitada.

Noticias relacionadas

El peatón gana protagonismo en esta avenida, puesto que también se ampliaron considerablemente los acerados, favoreciendo el tránsito peatonal con mayor comodidad y seguridad. También se ha llevado a cabo la instalación de vallas de separación entre acerado y calzada para mayor protección. A todo ello se suma la eliminación de cruces de vehículos innecesarios, haciendo la circulación más clara y reduciendo riesgos de accidentes y la habilitación de un tramo de carril bici. Toda una reforma integral en la que el ayuntamiento continúa avanzando.