La comarca del Valle del Alagón ofrece orientación en el ámbito laboral

La Mancomunidad del Valle del Alagón, a través del programa de colaboración económica municipal de orientación y prospección para el desarrollo local (PCEMO), ha animado a aquellas personas interesadas en lograr la inserción laboral en determinados sectores que pueden hacer uso de este programa o servicio que presta orientación laboral en los respectivos ayuntamientos pertenecientes a la mancomunidad. n concreto, los perfiles que se demandan son Auxiliar administrativo/a, Tractorista, Camionero/a, Conductor/a de tráiler, Almacenero/a y Carretillero/a. Este programa contempla fondos para la contratación de personas desempleadas demandantes de empleo al objeto de satisfacer las necesidades laborales de las entidades destinatarias, facilitando así la inserción laboral y mejora de la ocupabilidad de las personas, en este caso, en los municipios de la comarca del Valle del Alagón. Los pueblos son Montehermoso, Coria, Galisteo, Torrejoncillo, Acehúche, Aceituna, Aldejuela del Jerte, Cachorrilla, Calzadilla, Carcaboso, Casas de Don Gómez, Casillas de Coria, Ceclavín, Valdeobispo, Villa del Campo y Zarza la Mayor.