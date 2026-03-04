Coria acogerá la prueba de Orientación O-Pie con 400 participantes en una jornada deportiva

Coria llevará a cabo la prueba de Orientación de Promoción Intercentros, en la modalidad O- Pie, dónde se darán cita alrededor de 400 participantes. La actividad se desarrollará partir de las 10.00 horas en la zona del Paseo de ‘La Isla’ y Polideportivo Municipal, donde se llevará a cabo una jornada de convivencia y aprendizaje en torno a dicho deporte, en la modalidad por parejas. Estánn organizados por la Federación Extremeña de Orientación (FEXO), el Club Sinrumbo O-Coria, y gracias a la implicación y colaboración de la Red de Centros Promotores de la Actividad Física Deportiva y de la Salud, formado por los diferentes Centros Educativos locales, como son: C.E.I.P. Camilo Hernández, C.E.I.P. Virgen de Argeme, C.E.I.P. Zurbarán, C.E.I.P. La Acequia (Puebla de Argeme), C.E.I.P. San José Obrero (Rincón del Obispo), Colegio Sagrado Corazón, I.E.S. Alalgón, I.E.S. Caurium). De igual forma, agradecer la colaboración del Ayuntamiento de Coria y Policía Local, los cuales son claves para poder llevar a cabo este evento de promoción.

Todos los centros educativos, instituciones y clubes se han volcado desde el primer momento para poner en valor la Orientación, modalidad deportiva que cada vez está más en auge en la comunidad, capaz de impulsar el uso racional y el disfrute del medio natural. Esto será el 9 de marzo.

¿Qué es la modalidad 0-Pie?

La modalidad O-Pie (orientación a pie) es un deporte que combina carrera y aventura. En esta modalidad, los participantes deben encontrar su camino a pie, pasando por controles marcados en un mapa. Cada control corresponde a una baliza, y el objetivo es completar el circuito en el menor tiempo posible. Las pruebas pueden ser individuales o en equipo, y requieren habilidades como la orientación, resistencia y trabajo en equipo.