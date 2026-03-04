San Cristóbal y otros establecimientos compiten en el concurso TauroTapas FitCoria 2026 con tapas a 2 euros

El Ayuntamiento de Coria tiene ya todo preparado para disfrutar del VI Concurso Gastronómico TauroTapas FitCoria 2026. Durante dos fines de semana Coria se convertirá en una gran ruta gastronómica donde los bares y restaurantes presentarán sus mejores creaciones con la carne del toro ibérico de lidia. Una ruta con sabor taurino para los amantes de la gastronomía de calidad basada en los productos ecológicos naturales. Un concurso que se celebra con el objetivo de que el público en general pueda saborear los exquisitos menús y creaciones de tapas gastronómicas elaboradas con la carne del toro de lidia para ser degustadas, de un bocado, en los establecimientos hosteleros participantes de la localidad coincidiendo con la celebración de la Feria Internacional del Toro.

Los establecimientos participantes en esta sexta edición son: San Cristóbal, Palacio Ducal de Alba, Campana, Al-Karika, Saborea La Plaza, Arruche, Gastrobar Trucha´s, Caurus, Los Nuevos Deportes y Candilejas. Un evento que se celebra con la finalidad de dar a conocer, entre los vecinos y turistas, las bondades que posee la carne del toro ibérico de lidia, pues no hay nada más ecológico que este producto natural proveniente de las reses bravas criadas en régimen extensivo de libertad en las dehesas españolas, lo que le confiere una alta valoración de calidad, tanto desde el punto de vista nutricional, como de otros importantes valores tan destacados como la calificación distintiva del sello de denominación de origen de raza autóctona pura, la biodiversidad, la sostenibilidad, la tradicionalidad o la diferenciación frente a otras carnes foráneas.

Los premios y los precios

Así, aquellos clientes que decidan acercarse a cualquiera de los establecimientos que participan en esta edición, podrán paladear las estupendas tapas confeccionadas que optan a los galardones o premios de ‘Mejor Tapa’ y ‘Tapa Más Original’, dotados económicamente con 1.000 euros y 500 euros respectivamente. Unas tapas que deberán ser puestas a disposición de la clientela, entre un horario de exposición y venta de 12.00 a 16.00 horas y, opcionalmente, de 20.00 a 23.00 horas para aquellos establecimientos hosteleros que así lo consideren oportuno; siendo el precio establecido por la organización, sin excepción, por cada establecimiento de 2 euros por tapa.

El Ayuntamiento de Coria hace extensiva la invitación a toda la ciudadanía cauriense y resto de turistas que visiten durante estos fines de semana para que, si lo desean, participen de este mundo de sabores taurinos de la dehesa a través de lo mejor de la gastronomía de barra y de mesa de cada uno de los establecimientos hosteleros participantes dentro de este IV Concurso Gastronómico ‘TauroTapas FitCoria 2026’. Esto será del 7 al 8 y del 14 al 15 de marzo.