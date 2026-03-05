El Ayuntamiento de Huélaga y las Amas de Casa Rurales obsequiarán con desayuno y comida a los senderistas del circuito 'Mancomunidad en Marcha'

La Mancomunidad Valle del Alagón ha abierto el plazo de inscripción del V Circuito Senderista Mancomunado ‘Mancomunidad en Marcha’. En esta ocasión el escenario será el pueblo de Huélaga donde el día 15 de marzo recorrerán una ruta de 18 kilómetros cuyo nombre es ‘Ruta del Canal de Huélaga’. El precio de inscripción es de 5 euros e incluye, avituallamiento, seguro y vehículo de apoyo. Por parte del Ayuntamiento de Huélaga y de la Asociación de Amas de Casa Rurales de la localidad se obsequiará con un desayuno de bienvenida a partir de las 8.30 horas y una comida de convivencia al finalizar. El plazo de inscripción es hasta el jueves 12 de marzo a las 12 horas. Las inscripciones pueden realizarse en los ayuntamientos de la mancomunidad y en Montehermoso en la biblioteca en horario de 16 a 20 horas. El nivel de la ruta es medio-bajo.

La Mancomunidad Valle del Alagón ha organizado un total de diez rutas dentro del Circuito Mancomunado del Valle del Alagón ‘Mancomunidad en marcha’. Desde la organización se recordó que habrá premios para los participantes que rellenen el carnet senderista asistiendo a todas las pruebas del circuito.