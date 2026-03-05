'Circuito en marcha'
El Ayuntamiento de Huélaga y las Amas de Casa Rurales obsequiarán con desayuno y comida a los senderistas del circuito 'Mancomunidad en Marcha'
La Mancomunidad Valle del Alagón abre el plazo de inscripción para el circuito senderista ‘Mancomunidad en Marcha’, cuya primera ruta de 18 kilómetros se celebrará en Huélaga el 15 de marzo.
La Mancomunidad Valle del Alagón ha abierto el plazo de inscripción del V Circuito Senderista Mancomunado ‘Mancomunidad en Marcha’. En esta ocasión el escenario será el pueblo de Huélaga donde el día 15 de marzo recorrerán una ruta de 18 kilómetros cuyo nombre es ‘Ruta del Canal de Huélaga’. El precio de inscripción es de 5 euros e incluye, avituallamiento, seguro y vehículo de apoyo. Por parte del Ayuntamiento de Huélaga y de la Asociación de Amas de Casa Rurales de la localidad se obsequiará con un desayuno de bienvenida a partir de las 8.30 horas y una comida de convivencia al finalizar. El plazo de inscripción es hasta el jueves 12 de marzo a las 12 horas. Las inscripciones pueden realizarse en los ayuntamientos de la mancomunidad y en Montehermoso en la biblioteca en horario de 16 a 20 horas. El nivel de la ruta es medio-bajo.
La Mancomunidad Valle del Alagón ha organizado un total de diez rutas dentro del Circuito Mancomunado del Valle del Alagón ‘Mancomunidad en marcha’. Desde la organización se recordó que habrá premios para los participantes que rellenen el carnet senderista asistiendo a todas las pruebas del circuito.
- La zona de viviendas de La Isleta de Coria se evacúa tras su inundación, que se suma al desprendimiento de la ladera de la Catedral
- El conflicto Irán-EEUU impide a un español de Jaraíz de la Vera validar su matrimonio en Dubái
- De la Sierra de Gata a las pasarelas internacionales de Londres
- Los vecinos de la Urbanización La Isleta de Coria pueden acceder para recoger enseres y animales domésticos
- La Feria del Queso de Cabra de Acehúche celebrará dos décadas en su nueva edición en marzo
- Mateo Sánchez Carrero, enfermo de ELA de El Batán, se topa con la burocracia
- Los vecinos de la Urbanización de la Isleta de Coria todavía no podrán volver a sus casas, hoy viernes
- Calzadilla da un nuevo paso para hacer realidad su centro de interpretación dedicado a la dehesa y al toro