Carcaboso celebra el Día de la Mujer con una jornada de convivencia, música y actividades el sábado
El Ayuntamiento de Carcaboso, junto a la Asociación Nuestra Señora del Rosario y Mancomunidad Valle del Alagón, organiza una jornada conmemorativa del Día de la Mujer, que incluirá actividades culturales y de convivencia
El municipio de Carcaboso acogerá una intensa jornada de actividades con el lema ‘Todas juntas unidas por la igualdad’ con motivo del Día de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo. No obstante, los actos se celebrarán el día antes, sábado, con una jornada muy especial en el Espacio Cultural Juan Manuel Moreno, llena de convivencia, música y actividades para compartir. Sobre las diez de la mañana tendrá lugar la llegada de autobuses y seguidamente el desayuno de bienvenida. Después los saludos institucionales y la entrega de obsequio a los diferentes pueblos. También se vivirá el recorrido por las calles con la animación de los tamborileros hasta los Miliarios.
A las dos de la tarde habrá una comida y seguidamente el público podrá disfrutar de actuaciones de grupos procedentes de Aldehuela del Jerte y Pozuelo de Zarzón, así como el grupo local ‘Al Son Bilitri’. Por la tarde, a las cinco, habrá merienda. Además, la Asociación de Mujeres Nuestra Señora del Rosario invita a todas las mujeres que no estén asociadas a tomar café. Una estupenda oportunidad para conocerse y compartir un rato agradable. Como final de fiesta la actuación del dj Xarpi. Toda una jornada para celebrar, reconocer y disfrutar juntas del papel fundamental de la mujer en la sociedad. En definitiva, busca ser un evento lleno de unión, cultura y compañerismo. Organiza la Asociación Nuestra Señora del Rosario con el apoyo del Ayuntamiento de Carcaboso y Mancomunidad Valle del Alagón.
