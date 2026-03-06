El Ayuntamiento de Coria reabre parcialmente el Polideportivo Municipal tras la crecida del río Alagón

El Ayuntamiento de Coria ha anunciado que se procederá a la reapertura parcial del Polideportivo Municipal, después del cierre temporal motivado por los daños ocasionados por la crecida del río Alagón a su paso por la ciudad. Además, se han llevado a cabo actuaciones en estos días que han permitido reponer 19 árboles y numerosas baldosas levantadas en el Paseo de la Isla, junto también donde se encuentran las instalaciones citadas anteriormente. El equipo de Obras y Jardines continúa trabajando intensamente en la recuperación del Paseo de La Isla tras la crecida del río Alagón. Poco a poco, este espacio público y de ocio vuelve a una normalidad. La instalación deportiva volverá a estar disponible en su horario habitual de uso, de 9.00 a 14.00 horas por la mañana y de 15.00 a 21.00 horas por la tarde. No obstante, algunas zonas permanecerán temporalmente fuera de servicio mientras continúan los trabajos de limpieza y acondicionamiento.

Uno de los árboles replantados. / Cedida

En concreto, la pista de baloncesto y la pista de atletismo continúan con labores de limpieza, mientras que las cuatro pistas de pádel están pendientes de la sustitución de la superficie de césped artificial. Desde el ayuntamiento se está trabajando para que estas instalaciones puedan volver a estar disponibles en la mayor brevedad posible.

Trabajadores municipales realizan tareas de limpieza en pistas deportivas. / Cedida

Desde el consistorio se ruega la máxima comprensión por parte de los usuarios, especialmente durante la jornada matinal, ya que en ese horario continuarán las tareas de acondicionamiento y limpieza de las zonas que aún lo requieren. El Ayuntamiento de Coria agradece la colaboración y paciencia de los vecinos y usuarios de la instalación durante estos días de trabajos de recuperación. Respecto a la reapertura de las instalaciones del polideportivo municipal, estarán disponibles concretamente desde el martes 10 de marzo.