La Guardia Civil investiga a un hombre en Coria por la venta de herramientas, supuestamente falsificadas

En el marco de los servicios de prevención contra los delitos relacionados con la propiedad industrial, agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Equipo Roca de la Compañía de Coria (Cáceres), han llevado a cabo una actuación en esta localidad, investigando a un hombre por la venta de herramientas supuestamente falsificadas. Durante un servicio de prevención de seguridad ciudadana, y con la finalidad de detectar y combatir el comercio ilícito de falsificaciones de productos, que vulneren los derechos de propiedad industrial de marcas comerciales, los agentes detectaron un vehículo sospechoso el cual se encontraba estacionado en una de las calles de la localidad de Coria, con el maletero abierto y varias personas a su alrededor, percatándose los agentes de que en el interior del mismo se encontraban numerosas cajas de herramientas.

Tras la identificación del conductor, e inspección del vehículo, comprobaron que las maletas y herramientas, de una reconocida marca comercial, pudieran ser falsificaciones de los originales y que esta persona las vendía a un precio bastante inferior a su precio de mercado, careciendo además de documentos que acreditaran su legal procedencia. Ante estos hechos, se procedió a la intervención de 14 maletas junto con sus herramientas, y a la investigación penal del hombre, de 49 años, como supuesto autor de un delito contra la propiedad industrial. Las diligencias instruidas han sido remitidas al juzgado competente en Coria. Esta actuación se enmarca en las labores de la Guardia Civil para la protección de los derechos de propiedad industrial y la lucha contra el comercio ilegal, garantizando la seguridad del consumidor y evitando perjuicios a las marcas afectadas.