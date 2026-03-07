Diputación Impulsa
Cáceres Talk Coria: el concurso que busca ideas de negocio de mayores de 45 años en la provincia cacereña
La Diputación de Cáceres, junto a la Cámara de Comercio y Redex, promueve el concurso Cáceres Talk Coria para impulsar el emprendimiento entre mayores de 45 años y combatir el reto demográfico de la provincia.
El programa Diputación Impulsa de la Diputación Provincial de Cáceres, la Cámara de Comercio de Cáceres, con la colaboración de la Red Extremeña de Desarrollo Rural (Redex) convocan Cáceres Talk Coria, el concurso que pretende fomentar el emprendimiento entre mayores de 45 años y ofrecer respuestas al reto demográfico de la provincia cacereña. La iniciativa tiene como objetivo fomentar la creación de nuevas iniciativas empresariales y apoyar el desarrollo económico del territorio cacereño.
Con este concurso Diputación Impulsa busca visibilizar el potencial del emprendimiento en edades senior, un perfil que aporta experiencia profesional, conocimiento del mercado y una sólida red de contactos, elementos clave para el desarrollo de nuevos proyectos empresariales. De este modo, se refuerza el compromiso de la Diputación de Cáceres con el impulso de nuevas oportunidades económicas en el medio rural. Puede participar cualquier persona a partir de 45 años que quiera desarrollar una idea o que tenga una empresa en la provincia de Cáceres.El proyecto ganador será premiado con 1000 euros y formación. Los interesados pueden consultar las bases del concurso en Bases II Cáceres Talk Coria y las inscripciones pueden realizarse en el siguiente enlace: II CÁCERES TALK CORIA. Los participantes dispondrán de unos minutos para exponer sus ideas de negocio en formato “talk”, poniendo en valor tanto la viabilidad de sus propuestas como su capacidad para generar impacto económico y social en la provincia cacereña.
