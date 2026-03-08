Yemas, corazones de San Francisco y más: la dulcería artesanal del Convento de Coria deleita con ingredientes naturales y recetas secretas

Unir patrimonio, con historia y gastronomía es una mezcla perfecta para satisfacer, sobre todo, a los curiosos y amantes del dulce. En Coria se puede conseguir este objetivo cruzando la puerta de acceso al Convento de la Madre de Dios, un lugar sagrado con mucha historia y una arquitectura impresionante. Fundado en el siglo XIII por las Monjas Franciscanas y ubicado en un enclave envidiable como es dentro de la muralla en el casco histórico. Este Convento ha sido testigo de numerosos acontecimientos históricos, además de un refugio para aquellos que buscaban consuelo y guía espiritual. Su arquitectura refleja la influencia de diferentes estilos artísticos, desde el gótico hasta el barroco, lo que lo convierten en un lugar de gran belleza y valor cultural. No obstante, solo con pasear por la misma calle ya se augura su otro gran atractivo como es el olor a la mejor dulcería elaborada de manera artesanal por las propias monjas que residen en el Convento: Polvorones, corazones de San Francisco, pastas almendradas, magdalenas, galletas, bizcochos, merengues, brazos de gitano, yemas y perrunillas, entre otros, son las exquisiteces que las religiosas ofrecen.

El mayor volumen de ventas

«Cuanto más vendemos es en el mes de diciembre en el Puente de la Inmaculada y de cara a las Navidades, pero ofrecemos dulces todo el año», comenta la hermana Virginia, mientras con la ayuda de otras religiosas guarda en cajas las yemas recién elaboradas. Esto en un monumento histórico y cultural en el corazón de Coria, donde las Reverendas Monjas Franciscanas conservan y elaboran, con recetas tradicionales, los dulces. Sus productos se distinguen por ingredientes naturales, como la famosa almendra de Reus y las obleas, sin aditivos artificiales, siguiendo secretos transmitidos de generación en generación. El público puede degustar Corazones de San Francisco, un dulce elaborado con almendra machada, yema de huevo y obleas, en honor al fundador de la Orden; Yemas de Santa Isabel, dulce tradicional en homenaje a la Santa de la Congregación; Princesitas, con un sabor delicado y exquisito; Mazapanes artesanos, Modelados a mano en diversas formas, como dalias, narcisos, peras, manzanitas y bellotas.

El convento ofrece una variedad de actividades y servicios para aquellos que desean participar en la vida espiritual de la comunidad, como misas diarias, retiros espirituales y encuentros de oración. Además, el convento cuenta con un servicio de atención pastoral que ofrece apoyo y orientación a aquellos que lo necesitan, así como la posibilidad de recibir los sacramentos y participar en diferentes programas de crecimiento espiritual. Para aquellos que desean conocer más en profundidad la historia y la arquitectura del Convento de la Madre de Dios, se ofrecen visitas guiadas que permiten descubrir todos los secretos y curiosidades de este lugar sagrado. Según informa la Web oficial de Turismo de Coria, los guías especializados ofrecen una perspectiva única sobre la vida en el convento y su importancia en la comunidad local. Las monjas de Coria han vendido dulces desde el siglo XIII, cuando fundaron el Convento de Madre de Dios. Esta tradición de repostería artesanal se ha mantenido a lo largo de los siglos, utilizando recetas transmitidas de generación en generación.