El cartel 'Ecos de Fuego y Bronce' de Alejandro Pérez Yerpes gana el concurso de San Juan 2026 en Coria

El cartel titulado ‘Ecos de Fuego y Bronce’, del autor cauriense Alejandro Pérez Yerpes, ha resultado ganador del Concurso de Carteles de las Fiestas de San Juan 2026, organizado por el Ayuntamiento de Coria. El fallo se dio a conocer tras la reunión del jurado celebrada el pasado 5 de marzo a las 19.40 horas en la sala de concejales del ayuntamiento, donde se valoraron las distintas propuestas presentadas al certamen.

La obra ganadora busca plasmar la esencia de las tradicionales fiestas caurienses a través de un elemento simbólico central como es el fuego, que inspira el título del cartel. Según la memoria artística presentada por su autor, se trata de un homenaje a San Juan con matices épicos, simbólicos y poéticos, evocando la fuerza y el carácter de nuestros Sanjuanes.

Imagen del trabajo ganador, elaborado por Alejandro Pérez Yerpes.. / Cedida

El autor del trabajo seleccionado recibirá un premio de 1.200 euros y diploma acreditativo. Tal y como establecen las bases del concurso, la obra premiada pasa a ser propiedad del Ayuntamiento de Coria, que se reserva los derechos de reproducción y explotación, manteniéndose la propiedad intelectual en manos del autor. El jurado quiso destacar la calidad de las obras presentadas, circunstancia que hizo especialmente difícil la decisión final, así como agradecer la participación de todos los concursantes.

En esta edición del concurso se han presentado un total de 14 carteles, realizados por autores procedentes de diferentes puntos del país, entre ellos Melide (La Coruña), Alfaro (La Rioja), Mutilva (Navarra), Cullera (Valencia), Beniarrés (Alicante), Benacazón (Sevilla), Badajoz y Coria. El cartel ganador que, se dio a conocer el pasado viernes en el acto de la Subasta del Libro de San Juan, será la imagen oficial que anunciará y promocionará estas fiestas, una de las citas festivas más emblemáticas del calendario cauriense y que están declaradas de Interés Turístico Nacional.