Berto, Geopaca, Raya y Laixiña: las mascotas de Cáceres promocionan sus territorios en la feria de turismo de viajes

Del 27 de febrero al 1 de marzo, la Diputación Provincial de Cáceres, a través de su Área de Desarrollo Sostenible y Turismo, ha promocionado la amplia oferta turística de la provincia, con especial atención a sus recursos naturales y ornitológicos. Y lo hace ha hecho desde el espacio ‘Turismo Provincia de Cáceres’, ubicado en la carpa ‘Viajes y Turismo’, donde los visitantes han podido encontrar materiales turísticos como la Guía Provincial Todo Incluido, Guía Naturaleza, Vía de la Estrella, Ecosistemas, 40 Puntos Ecoturismo, Mapa de Observación de Aves y otras guías y mapas comarcales. Además, este punto promocional de la provincia ha estado dinamizado por las mascotas representativas de los territorios de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, Berto; del Geoparque Mundial de la Unesco Villuercas-Ibores-Jara, Geopaca; de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional, Raya y del Parque Cultural Sierra de Gata, Laixiña.

La Diputación de Cáceres, con su presencia en esta feria, sigue apoyando la dinamización del sector empresarial y contribuir al fortalecimiento de la economía rural. Asimismo, apuesta por la promoción de un modelo de turismo sostenible e inteligente que garantice la conservación del patrimonio natural y cultural de cara a promover el desarrollo de destinos en entornos rurales y reforzar el papel de las entidades locales encargadas de la gestión turística. Este año cumple su edición número 21 con más de 121 expositores y un variado programa de conferencias y actividades, desde rutas de senderismo a talleres infantiles y exposiciones. El destino invitado de este año han sido las Islas Canarias.