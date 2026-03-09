Senderistas de Ibiza cambian sus playas por la dehesa El Robledal de Aceituna, en Cáceres

Dejar Ibiza, por unas horas, para pasear por la maravillosa dehesa El Robledal en Aceituna. Así lo han decidido miembros de la Asociación Senderistas en Acción en Ruta de esta isla que han optado por cambiar sus playas, vida nocturna vibrante y rica historia cultural por la vida tranquila en un entorno envidiable por su riqueza natural y visual. La ruta El Robledal, en pleno Valle del Alagón, ha conquistado a esta asociación ibicenza y cada año lo hace con multitud de personas que llegan desde distintos lugares de España para disfrutar de paseos en este espacio único y natural.

La dehesa El Robledal ofrece una gran variedad de atractivos que hacen que la ruta sea maravillosa para los amantes de la naturaleza y el senderismo. El recorrido es circular y se adapta para personas con visibilidad reducida, lo que la convierte en una opción accesible para todos.

El disfrute

Permite disfrutar de robles, lagunas y dehesas, donde la tranquilidad del entorno natural se mezcla con la belleza de la naturaleza. También se caracteriza por su gran accesibilidad puesto que cuenta con tecnología sensorial a través de la App Blind Explorer, que permite orientación asistida mediante sonidos 3D. La ruta incluye actividades deportivas y de ocio, como desayunos, rutas senderistas y actuaciones locales, lo que la convierte en un lugar ideal para familias. El recorrido incluye la visita al Centro de Interpretación, donde se puede aprender sobre la vida en la dehesa y la historia de la localidad. Es un lugar donde la naturaleza y la cultura se entrelazan, ofreciendo una experiencia única para los visitantes.

Jorge Gutiérrez, uno de los miembros de la asociación ibicenca, en la dehesa extremeña de Aceituna. / Cedida

Desde el Ayuntamiento de Aceituna se ha expresado su agradecimiento hacia la Asociación Senderistas en Acción en Ruta de Ibiza por elegir este municipio del Valle del Alagón para conocer en profundidad, algo q ue agradeció el alcalde, Josafat Clemente. «Ha sido un placer que hayan podido disfrutar de nuestro paisaje y de nuestro Robledal», afirmó.

Además, desde el Centro de Interpretación se destacó que es magnífico poder compartir caminos con personas que valoran la naturaleza como vosotros. Esta ruta ofrece dos recorridos, una ruta larga con dificultad baja y con bellos paisajes con todo su extenso robledal, pasando por lagunas, arroyos, naturaleza y pudiendo visitar además el Museo del Tamborilero. La Asociación Senderistas en Acción de Ibiza se dedica a organizar caminatas solidarias y educativas en la isla y fuera como ha sido ahora el caso en este municipio de la provincia de Cáceres.

Estas actividades son accesibles para todo tipo de personas y buscan disfrutar del senderismo mientras se conoce la historia de cada lugar. La asociación ha estado organizando caminatas desde hace más de dos años y ha colaborado con otras asociaciones para ofrecer rutas sencillas y accesibles. Las personas interesadas en hacer esta ruta El Robledal en Aceituna tendrán la oportunidad de hacerla en el mes de mayo de manera organizada y en grupo.