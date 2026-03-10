El colegio Sagrado Corazón promueve la VI Carrera Solidaria Fundación Spínola en Coria

La ciudad de Coria acogerá la VI edición de la Carrera Solidaria Fundación Spínola en el polideportivo municipal ‘La Isla’ y que, un año más, organizan desde el Colegio Sagrado Corazón a través de la Fundación y la ONG Spínola Solidaria. El concejal del ayuntamiento, Raúl Sánchez, acudió a la presentación de este evento solidario en el centro educativo, junto con la directora del mismo, Sandra Sánchez, el profesor de Educación Física, Marcos Rodríguez y la coordinadora de Pastoral, Cristina Sánchez, quienes explicaron los detalles de este encuentro-convivencia deportiva y solidaria bajo el lema: ‘Jugando en igualdad’. La carrera comenzará a las 10.00 horas con los más pequeños y continuará a las 11.00 horas con los adultos. Las inscripciones podrán realizarse a través del código QR que aparece en el cartel anunciador. La inscripción tendrá un coste de 3 euros para los niños y 5 euros para los adultos mayores de 18 años. También habrá dorsal 0 para aquellas personas que no deseen correr pero quieran participar en la causa. La recaudación será para el Barrio de Palanca (Luanda, Angola).

Luanda es la capital de Angola, una ciudad de contrastes, ruidos, playa, atascos y monumentos. En el barrio hay diferentes problemáticas, por un lado las condiciones de las viviendas y la pobreza estructural con la que viven muchas familias hace que las posibilidades de desarrollo estén marcadas por el deseo de emigrar. La desigualdad entre hombres y mujeres es una evidencia, siendo ellos quienes tienen más acceso a empleos formales y ellas las que están envueltas en una economía diaria de supervivencia”.

El centro educativo y el Ayuntamiento de Coria animan a todos a participar, a las familias, a la comunidad educativa y a los ciudadanos de Coria a apoyar esta iniciativa y a participar en ella. El concejal del área ha dado la enhorabuena al Colegio Sagrado Corazón “por seguir educando en valores, por aportar por el deporte y por recordarnos que, cuando corremos juntos por una buena causa, siempre llegamos más lejos”, manifestó. Este evento tendrá lugar el 21 de marzo.