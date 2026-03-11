El CEIP La Acequia recibe el distintivo de 'Espacio Cardioprotegido' por su compromiso con la seguridad y la prevención

El CEIP La Acequia ha recibido este miércoles el distintivo de ‘Espacio Cardioprotegido’, un reconocimiento que acredita que el centro educativo cuenta con personal formado y los recursos necesarios para actuar con rapidez y eficacia ante una parada cardiorrespiratoria. La distinción reconoce el compromiso del colegio con la prevención y la respuesta ante emergencias cardíacas. Para obtenerla, el centro ha desarrollado un programa de formación dirigido a profesorado y personal del colegio en Soporte Vital Básico (SVB) y en el manejo de desfibriladores externos semiautomáticos (DESA). La formación ha sido impartida por instructores acreditados por el European Resuscitation Council (ERC) y se ha desarrollado bajo el auspicio de SEMES Extremadura, entidad de referencia en la formación en emergencias sanitarias. Gracias a este programa, el personal del centro ha adquirido conocimientos y habilidades fundamentales como la realización de reanimación cardiopulmonar (RCP), la correcta activación de los servicios de emergencia y el uso del desfibrilador en caso de parada cardíaca. Uno de los aspectos más destacados de esta iniciativa es la alta participación del claustro docente: más del 90 % del profesorado del colegio ha completado la formación, lo que garantiza una amplia capacidad de respuesta ante una posible emergencia sanitaria dentro del centro educativo.

Los especialistas recuerdan que la parada cardiorrespiratoria es una de las principales causas de muerte súbita y que actuar durante los primeros minutos resulta clave para aumentar las probabilidades de supervivencia. En este sentido, los profesionales implicados en el programa subrayan la importancia de introducir la enseñanza de la reanimación cardiopulmonar desde edades tempranas, ya que los alumnos no solo adquieren conocimientos útiles para toda la vida, sino que también pueden convertirse en agentes de salud dentro de sus familias y su entorno social. «Cada minuto que pasa sin iniciar maniobras de reanimación reduce significativamente las posibilidades de supervivencia. Formar a la comunidad educativa significa aumentar las oportunidades de salvar vidas», destacan los instructores responsables de la formación. Las entidades impulsoras de esta iniciativa insisten en la necesidad de incorporar la enseñanza de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar al currículo educativo, siguiendo las recomendaciones de diversos organismos internacionales que promueven que los escolares reciban formación básica en estas técnicas.

Noticias relacionadas

Con este reconocimiento, el CEIP La Acequia refuerza su compromiso con la seguridad, la prevención y la educación en salud, consolidándose como un ejemplo de cómo los centros educativos pueden desempeñar un papel clave en la construcción de una sociedad más preparada para actuar ante emergencias. Al acto de entrega del distintivo ‘Espacio Cardioprotegido’ ha asistido la alcaldesa de Coria, Almudena Domingo, junto al concejal de Puebla de Argeme, Juan José Alcón, el presidente de SEMES, Antonio Nacario, Técnicos de SEMES y profesores y alumnado del centro educativo.