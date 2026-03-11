Un estudio del Ayuntamiento de Moraleja refleja alta demanda de auxiliares administrativos, cuidadores y operarios de servicios múltiples, entre otros

El Ayuntamiento de Moraleja impulsará acciones que promuevan la ocupación de determinadas áreas profesionales como son auxiliares administrativos, conserjes, conductores, monitores deportivos y socioculturales, informadores turísticos, cuidadores y asistentes domiciliarios; así como personal de limpieza, operarios de servicios múltiples, peones agrícolas y forestales. También peones de construcción y operarios de mantenimiento de edificios. Esto tras el diagnóstico realizado que ha llevado a la aprobación del Plan de Activación para el Empleo Local 2026/2027. Dicho Plan refleja el análisis de la realidad demográfica, económica y laboral del municipio, con especial atención a las personas desempleadas y a aquellos colectivos que presentan mayores dificultades de inserción en el mercado de trabajo. A fecha de noviembre de 2025, Moraleja registraba 6.577 habitantes, de los cuales aproximadamente 4.006 se encuentran en edad activa (20-64 años). En ese momento, el número de personas demandantes de empleo registradas asciende a 386, lo que se traduce en una tasa de paro del 9,6%. Esto significa que por cada 100 personas en edad de trabajar, casi 10 se encuentran en situación de desempleo.

La evolución de la tasa de paro en Moraleja muestra una tendencia positiva en los últimos tres años. En diciembre de 2023, la tasa se situó en 15,94 %, Finalmente, en diciembre de 2025, la tasa de paro en Moraleja baja de forma más significativa hasta 13,20 %. El análisis del paro registrado evidencia una especial incidencia del desempleo en las personas mayores de 45 años, que representan más de la mitad del total de personas desempleadas. Este colectivo presenta mayores dificultades de inserción laboral, derivadas de la obsolescencia de competencias, la menor movilidad laboral y, en algunos casos, la brecha digital. En el caso de las mujeres, se observa una fuerte concentración en el sector servicios, especialmente en ocupaciones de restauración, atención personal, protección y ventas, donde se registran 60 mujeres desempleadas frente a 18 hombres. Asimismo, un gran número de mujeres se encuentra en empleos administrativos y contables (22 mujeres frente a 9 hombres), y en ocupaciones elementales (118 mujeres frente a 79 hombres).

Noticias relacionadas

Esta concentración refleja la menor diversificación laboral femenina en el municipio, influenciada por el predominio del comercio y de los servicios sociales, sectores tradicionalmente ocupados por mujeres. Por su parte, los hombres presentan una distribución más diversificada, con presencia significativa en la construcción y las industrias manufactureras, y en operaciones de maquinaria y montajes. En términos generales, las ocupaciones elementales son las más numerosas en el desempleo, seguidas por los trabajadores de servicios de restauración, personales y vendedores. Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de políticas de empleo que fomenten la diversificación laboral, la recualificación profesional y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, adaptando las acciones a las características específicas del mercado laboral local. El nivel formativo de las personas desempleadas constituye uno de los principales factores estructurales que condicionan la empleabilidad en el municipio. Una parte significativa de las personas en situación de desempleo carece de titulación de Educación Secundaria Obligatoria, lo que limita su acceso a empleos cualificados y a procesos de recualificación profesional.