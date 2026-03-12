Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ponen en valor el papel de la mujer en la sociedad

La Asociación de Mujeres de Coria homenajea a 'Ricarda' por su labor y compromiso en el Día de la Mujer

La Asociación de Mujeres de Coria y Comarca homenajeó a María Victoria Mateos, 'Ricarda', por su compromiso y trabajo, en un evento que celebró el Día Internacional de la Mujer

La homenajeada (tercera por la izquierda), tras recibir el homenaje.

La homenajeada (tercera por la izquierda), tras recibir el homenaje. / Cedida

N. A.

Coria

La Asociación de Mujeres de Coria y Comarca, ha celebrado el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer con un acto de reconocimiento a María Victoria Mateos, conocida cariñosamente como ‘Ricarda’, por su trayectoria personal y su ejemplo de trabajo, compromiso y generosidad. El acto ha reunido a personas del municipio en una jornada dedicada a poner en valor el papel de las mujeres en la sociedad y, especialmente, en la historia y la vida cotidiana de Coria. Durante la celebración se destacó la figura de ‘Ricarda’, una mujer querida en la localidad, cuya dedicación y esfuerzo han sido un referente para quienes la conocen. La alcaldesa de Coria, Almudena Domingo, subrayó la importancia de este tipo de reconocimientos.

