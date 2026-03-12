Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

La Feria del Toro arranca mañana viernes

Cebertauro, empresa de Coria, roza ya dos décadas de compromiso y trabajo constante

El cauriense Alberto Manuel Hornos impulsó su empresa en 2010 y ya es referente en la región

Vídeo | Alberto Manuel Hornos empresario y ganadero

Vídeo | Alberto Manuel Hornos empresario y ganadero

Nieves Agut

Nieves Agut

Nieves Agut

Coria

Desde pequeño siempre ha estado ligado al mundo del campo y del toro. De hecho, dedicó parte de su juventud a pisar los ruedos hasta que optó por coger las riendas de una de las ganaderías referentes en la región: María del Carmen Valiente. Después, decidió, hace casi dos décadas, seguir apostando por el mundo taurino y puso todo su esfuerzo y riesgo en poner en marcha la empresa que en la actualidad dirige: Cebertauro, encargada del desarrollo integral de todo tipo de eventos relacionados con la organización de actividades taurinas. «Llevamos más de 15 años en el mercado, tiempo en el cual hemos perfeccionado nuestro funcionamiento en cuanto a la forma de trabajar, por lo que nos hemos posicionado como la empresa taurina referente en la región en lo que es organización de festejos taurinos directa e indirectamente».

Galería | Alberto Manuel Hornos empresario y ganadero

Galería | Alberto Manuel Hornos empresario y ganadero

Ver galería

Galería | Alberto Manuel Hornos empresario y ganadero / Nieves Agut

Principalmente, trabaja con ayuntamientos extremeños, aunque también cruza fronteras y prestan servicios de organización y desarrollo para consistorios de otras comunidades del país. «Contamos con personal altamente cualificado para asesorar en la elaboración de todo tipo de espectáculos taurinos, además del personal profesional correspondiente para el desarrollo de los mismos», comenta Alberto Manuel Hornos. Una de sus grandes apuestas es la Feria del Toro de Coria (FitCoria) que lleva varios años organizando con éxito y que precisamente arranca mañana viernes en Coria y que durará hasta el domingo inclusive. Un evento que organiza, junto con el ayuntamiento, y que ofrece al público un intenso programa de actividades durante tres días.

Noticias relacionadas

El festival taurino con picadores se celebrará el sábado 14 de marzo de 2026 a las 16.30 horas, con la participación del rejoneador extremeño Leonardo Hernández y los matadores Diego Urdiales, Manuel Escribano, Rafael Cerro y Ginés Marín, además del novillero cauriense Jorge Hurtado. Se lidiarán seis novillos-toros de la acreditada ganadería de Carmen Valiente. La programación se completará el domingo 15 de marzo a las 17.00 horas con un espectáculo de recortadores. Otro de los atractivos es el VI Concurso Gastronómico TauroTapas este fin de semana. Coria se convierte así en una gran ruta gastronómica donde los bares y restaurantes presentarán sus mejores creaciones con la carne del toro ibérico de lidia. Una ruta con sabor taurino para los amantes de la gastronomía de calidad basada en los productos ecológicos naturales. La programación se complementa además con exposiciones de pintura, artesanos, gastronomía y una gran variedad de espectáculos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El conflicto Irán-EEUU impide a un español de Jaraíz de la Vera validar su matrimonio en Dubái
  2. De la Sierra de Gata a las pasarelas internacionales de Londres
  3. Mateo Sánchez Carrero, enfermo de ELA de El Batán, se topa con la burocracia
  4. Ana Fernández, de Coria: 'Tuvimos la sensación de que íbamos directos a la muerte, gracias a Dios ya estamos en España
  5. Calzadilla da un nuevo paso para hacer realidad su centro de interpretación dedicado a la dehesa y al toro
  6. La Guardia Civil investiga en Coria a un hombre por vender herramientas falsificadas de una reconocida marca comercial
  7. Senderistas de Ibiza cambian sus playas por la dehesa El Robledal de Aceituna, en Cáceres
  8. Ofertas de empleo en el Valle del Alagón: Auxiliares administrativos, camioneros y otros perfiles laborales demandados

Cebertauro, empresa de Coria, roza ya dos décadas de compromiso y trabajo constante

Cebertauro, empresa de Coria, roza ya dos décadas de compromiso y trabajo constante

La Asociación de Mujeres de Coria homenajea a 'Ricarda' por su labor y compromiso en el Día de la Mujer

La Asociación de Mujeres de Coria homenajea a 'Ricarda' por su labor y compromiso en el Día de la Mujer

El CEIP La Acequia recibe el distintivo de 'Espacio Cardioprotegido' por su compromiso con la seguridad y la prevención

El CEIP La Acequia recibe el distintivo de 'Espacio Cardioprotegido' por su compromiso con la seguridad y la prevención

Moraleja impulsará acciones para fomentar el empleo local en áreas como auxiliar administrativo y conserje

Moraleja impulsará acciones para fomentar el empleo local en áreas como auxiliar administrativo y conserje

Coria acogerá la VI Carrera Solidaria Fundación Spínola para recaudar fondos para el barrio de Palanca, en Angola

Coria acogerá la VI Carrera Solidaria Fundación Spínola para recaudar fondos para el barrio de Palanca, en Angola

Ana Fernández, de Coria: "Tuvimos la sensación de que íbamos directos a la muerte, gracias a Dios ya estamos en España"

Ana Fernández, de Coria: "Tuvimos la sensación de que íbamos directos a la muerte, gracias a Dios ya estamos en España"

El cartel 'Ecos de Fuego y Bronce' de Alejandro Pérez Yerpes gana el concurso de San Juan 2026 en Coria

Berto, Geopaca, Raya y Laixiña: las mascotas de Cáceres promocionan sus territorios en la feria de turismo de viajes

Berto, Geopaca, Raya y Laixiña: las mascotas de Cáceres promocionan sus territorios en la feria de turismo de viajes
Tracking Pixel Contents