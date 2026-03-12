Cebertauro, empresa de Coria, roza ya dos décadas de compromiso y trabajo constante

Desde pequeño siempre ha estado ligado al mundo del campo y del toro. De hecho, dedicó parte de su juventud a pisar los ruedos hasta que optó por coger las riendas de una de las ganaderías referentes en la región: María del Carmen Valiente. Después, decidió, hace casi dos décadas, seguir apostando por el mundo taurino y puso todo su esfuerzo y riesgo en poner en marcha la empresa que en la actualidad dirige: Cebertauro, encargada del desarrollo integral de todo tipo de eventos relacionados con la organización de actividades taurinas. «Llevamos más de 15 años en el mercado, tiempo en el cual hemos perfeccionado nuestro funcionamiento en cuanto a la forma de trabajar, por lo que nos hemos posicionado como la empresa taurina referente en la región en lo que es organización de festejos taurinos directa e indirectamente».

Galería | Alberto Manuel Hornos empresario y ganadero / Nieves Agut

Principalmente, trabaja con ayuntamientos extremeños, aunque también cruza fronteras y prestan servicios de organización y desarrollo para consistorios de otras comunidades del país. «Contamos con personal altamente cualificado para asesorar en la elaboración de todo tipo de espectáculos taurinos, además del personal profesional correspondiente para el desarrollo de los mismos», comenta Alberto Manuel Hornos. Una de sus grandes apuestas es la Feria del Toro de Coria (FitCoria) que lleva varios años organizando con éxito y que precisamente arranca mañana viernes en Coria y que durará hasta el domingo inclusive. Un evento que organiza, junto con el ayuntamiento, y que ofrece al público un intenso programa de actividades durante tres días.

Noticias relacionadas

El festival taurino con picadores se celebrará el sábado 14 de marzo de 2026 a las 16.30 horas, con la participación del rejoneador extremeño Leonardo Hernández y los matadores Diego Urdiales, Manuel Escribano, Rafael Cerro y Ginés Marín, además del novillero cauriense Jorge Hurtado. Se lidiarán seis novillos-toros de la acreditada ganadería de Carmen Valiente. La programación se completará el domingo 15 de marzo a las 17.00 horas con un espectáculo de recortadores. Otro de los atractivos es el VI Concurso Gastronómico TauroTapas este fin de semana. Coria se convierte así en una gran ruta gastronómica donde los bares y restaurantes presentarán sus mejores creaciones con la carne del toro ibérico de lidia. Una ruta con sabor taurino para los amantes de la gastronomía de calidad basada en los productos ecológicos naturales. La programación se complementa además con exposiciones de pintura, artesanos, gastronomía y una gran variedad de espectáculos.