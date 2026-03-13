Arranca la X Feria Internacional del Toro de Coria con tres días de numerosos actos

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural en funciones de la Junta de Extremadura ha inaugurado este viernes la X Feria Internacional del Toro Ciudad de Coria, que se celebrará hasta el próximo domingo. En su discurso, Francisco Ramírez ha destacado que la cita convierte a la localidad cacereña en el referente del sector taurino en España durante un fin de semana completo. El consejero ha puesto en valor las dimensiones cultural, turística y socioeconómica de la cita, que hasta el domingo aumentará la presencia de visitantes en las calles, hoteles, restaurantes, bares y tiendas de Coria. Durante su intervención, el consejero ha desgranado algunas de las cifras que ilustran sobre la importancia de Extremadura en el conjunto del sector taurino nacional. Así, Ramírez ha concretado que la comunidad es la tercera del país por número de ganaderías de bravo y también por media de hembras reproductoras por explotación.

En concreto, la región se acerca al centenar de ganaderías de bravo, una cantidad que solo superan Andalucía y Castilla León, y ronda las 10.000 hembras reproductoras, con un promedio de 95 por explotación, de nuevo una cifra que solo rebasan las dos mismas comunidades antes citadas, según datos del año 2024 recogidos en el ‘Libro verde del toro bravo’, publicado recientemente por la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia y en cuya edición ha colaborado la Junta de Extremadura. El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural en funciones detalló también que el año pasado se celebraron en la región 28 corridas de toros, un 40 % más que solo dos años antes, y más de 600 festejos populares, entre ellos los famosos sanjuanes de Coria que celebrarán una nueva edición el próximo junio. El acto ha contado con la alcaldesa de Coria, entre otras autoridades, así como con la presencia del Matador de Toros, Manuel Escribano.

El programa de la X Feria Internacional del Toro Ciudad de Coria, en cuya organización colabora el ayuntamiento cauriense, incluye un festival taurino y un espectáculo de recortadores, además de charlas, exposiciones, propuestas musicales, un espectáculo de moda o un concurso gastronómico. El festival taurino con picadores se celebrará el sábado 14 de marzo de 2026 a las 16.30 horas, con la participación del rejoneador extremeño Leonardo Hernández y los matadores Diego Urdiales, Manuel Escribano, Rafael Cerro y Ginés Marín, además del novillero cauriense Jorge Hurtado. Se lidiarán seis novillos-toros de la acreditada ganadería de Carmen Valiente. La programación se completará el domingo 15 de marzo a las 17.00 horas con un espectáculo de recortadores. Otro de los atractivos es el VI Concurso Gastronómico TauroTapas este fin de semana. Coria se convierte así en una gran ruta gastronómica donde los bares y restaurantes presentarán sus mejores creaciones con la carne del toro ibérico de lidia. Una ruta con sabor taurino para los amantes de la gastronomía de calidad basada en los productos ecológicos naturales