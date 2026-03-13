La Casa de la Cultura de Puebla de Argeme celebra un Festival Solidario de Folklore para ayudar a la asociación 'debra'

La Casa de la Cultura de Puebla de Argeme acogerá un Festival Solidario de Folklore que cumple su séptima edición y que en esta ocasión tiene como objetivo principal recaudar fondos para la Asociación Piel de Mariposa ‘debra’. Esta es una organización de apoyo a nivel nacional, para mejorar el día a día de las familias. Lo integran enfermeras, psicólogas, trabajadoras sociales y una investigadora. Respecto al festival, este contará con las actuaciones de Coros y Danzas Savia Nueva de Coria, Coros y Danzas Vara de Puebla de Argeme y el grupo infantil de El Batán junto al grupo Folk Los Batanes. El precio de la entrada es de 3 euros y habrá una rifa de 1 euro. Este evento está organizado por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Resucitado y Nuestra Señora del Rosario y se celebrará mañana sábado 14 de marzo a partir de las 17.30 horas.