El nuevo TAC del Hospital Ciudad de Coria evitará desplazamientos a otros centros para distintas pruebas

El Hospital Ciudad de Coria ha incorporado un nuevo TAC -tomografía axial computarizada-, de última generación, una actuación que permitirá reforzar la capacidad diagnóstica del centro sanitario y mejorar la atención a los pacientes del Área de Salud de Coria. El nuevo equipo, que ha supuesto una inversión cercana a los 500.000 euros, sustituye al anterior dispositivo y permitirá obtener imágenes de mayor calidad y reducir los tiempos de realización de las pruebas, agilizando así la atención sanitaria. Además de la instalación del TAC, la sala donde se ubica el equipo ha sido adaptada para garantizar la comodidad y seguridad de pacientes y sanitarios. La incorporación de esta tecnología evitará desplazamientos de pacientes a otros centros.

Además, hace unos meses, el Área de Salud de Coria ha incorporado 22 ecógrafos de última generación, adquiridos durante el año 2025 a través del programa AMAT-I. Se trata de una renovación fundamental para la atención a los pacientes del Área de Salud, ya que los equipos de ecografía que han sido sustituidos tenían más de 20 años de antigüedad, por lo que estaban completamente obsoletos y no contaban con la tecnología de vanguardia de la que sí disponen los nuevos equipos. En estos nuevos equipos el SES ha realizado una inversión de un millón de euros. Doce de los ecógrafos van dirigidos al Hospital Ciudad de Coria, a Servicios Asistenciales tan importantes como Cardiología, Partos, Urgencias o Anestesia. El resto han sido destinados a varios de los Centros de Salud del Área y a la UME 112 de Coria.

Asimismo, el servicio de Oftalmología del Área de Salud de Coria ha adquirido un nuevo microscopio quirúrgico de alto rendimiento con una inversión de 169.400 euros. El microscopio quirúrgico es una herramienta imprescindible para los procedimientos quirúrgicos, tales como los de catarata y retina, con lo que esta adquisición va a mejorar las capacidades asistenciales de los quirófanos, incluso en los procedimientos de oculoplastia. También se ha puesto en funcionamiento una nueva cuna térmica de reanimación neonatal para el servicio de pediatría y neonatología del hospital. Esta cuna, en la que el SES ha realizado una inversión de 32.483 euros, reemplaza a la actual para el tratamiento inmediato en casos de reanimación o resucitación cardiopulmonar de un recién nacido. Otra de las mejoras en el Hospital Ciudad de Coria ha sido la puesta en marcha de una consulta con Neumología con una inversión de 46.101 euros. Se ha incorporado un equipo de exploración funcional respiratoria de alta precisión y con esta consulta se evita que los pacientes tengan que ser trasladados a Cáceres. Además, el Área de Salud de Coria ha implementado mejoras en el servicio de lavandería por un importe superior a los 500.000 euros, con la sustitución de la plegadora-calandra de lavandería y dos lavadoras industriales, y la renovación de la climatización del servicio.