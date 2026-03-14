Buen toreo, emoción y cuatro rabos en Coria con seis puertas grandes en su festival taurino

Mucha emoción en Coria en su gran festival taurino con motivo de la Feria Internacional del Toro. Era una de las citas marcadas en rojo en el calendario y se demostró desde el primer momento, con dos tercios del coso repletos. Fue organizado por la empresa Ceber Tauro. Hasta cuatro rabos se cortaron y seis de los diestros salieron por la puerta grande. Rafael Cerro, Ginés Marín, Jorge Hurtado y Rubén Vara lograron los trofeos máximos, mientras Manuel Escribano y Diego Urdiales desorejaron a sus respectivos astados de la ganadería Carmen Valiente. Solo el rejoneador Leonardo Hernández se fue de vacío.

Ovación para Leonardo Hernández / A. G. C.

El primero de la tarde fue para Leonardo Hernández. El novillo comenzaba la lidia despistado y daba poco juego al rejoneador. El primer rejón quedaba trasero y el animal no seguía las carreras del precioso caballo con el que ha comenzado la tarde Leonardo Hernández. La salida del animal había ilusionado al público, pero el toro no parecía tener continuidad y se despistaba fácilmente. Grandes quiebros para colocar las banderillas lograban animar al público, que tenía ganas de disfrutar de una buena tarde desde el principio de la faena. Dio el susto el toro en un instante en el que arremetió contra el caballo dutsnte un quiebro, pero no le provocó mayor problema y este caballo, ya el tercero de la faena, pudo continuar la lidia. Uno de los toreros de plata también estuvo cerca de sufrir un percance. Hubo otro pequeño susto cuando el cuarto caballo de la lidia sufrió un resbalón por el que también fue embestido, pero el animal no sufrió problema alguno tampoco y Leonardo Hernández tomó el rejón de muerte para un animal que no transmitió nada durante la lidia y no dio prácticamente nada de juego. Dos pinchazos y media estocada trasera y caída que hizo que costase mucho al toro caer. Ovación para el rejoneador, que no logró premio mayor.

A. G. C.

Después le tocó a Diego Urdiales, que recibió a un bonito novillo castaño que parecia estar distraído y el torero apenas pudo hacer una buena media verónica. Cambio de tercio y único puyazo, bien peleado por el toro, pero que el público protestó por extenderse demasiado en el tiempo. El público aplaudió un gran primer par de banderillas y no se castigó más al toro antes de iniciar el trabajo con la muleta. Estaba logrando Diego Urdiales meter al toro y al público en la faena con varias grandes tandas que el animal respondía, todavía con fuerza. En un rotundo silencio que solo se rompía por la música de fiesta de las carpas que están a escasos metros de esta plaza, logró sacar los aplausos del público. Con la espada tuvo un primer pinchazo. A la segunda fue la vencida y dio un gran estocazo. Gran ovación, dos orejas y primera puerta grande de la tarde en Coria.

El tercero de la tarde fue para el matador Manuel Escribano, quizá uno de los grandes atractivos de esta feria taurina. El animal, de pelo negro al completo y con menor estatura que los dos anteriores, fue recibido por el diestro con buenos capotazos. Un único puyazo en el cambio de tercio y, antes de las banderillas, ofreció un buen quite culminado con una preciosa media. Puso él mismo tres pares de banderillas y lo hizo a la perfección, cosechando los aplausos del público antes de tomar la muleta. El toro se fue viniendo a menos durante la faena y con la muleta logró dar varias tandas lucidas, aunque lo mejor de la faena fue el tercio de varas. Tomó la muleta con la sensación de que el triunfo era posible si mataba bien a la res. Gran estocada completa y los pañuelos comenzaban a aflorar del tendido. Dos orejas y otro triunfo en esta fría tarde en Coria.

Manuel Escribano en Coria / A. G. C.

El cuarto de la tarde presentaba unas espectaculares hechuras. Y era el turno de Rafa Cerro, matador de Saucedilla que es muy querido en Coria porque es director de lidia durante los Sanjuanes, donde ha protagonizado ya varias salvadas a personas que el toro había cogido. Un primer recibo y ya había obtenido los primeros aplausos de una ciudad que le reconoce su trabajo y que le ha dado esta oportunidad. Único puyazo y turno para las banderillas. Brindis al ganadero Victorino Martín, presente en el público, y ánimos desde la grada antes del inicio de la faena, que arrancó de rodillas, con una gran tanda llena de valor y valentía. Tuvo un pequeño susto durante la faena cuando el animal se cruzó durante un pase, pero no llegó a tumbarle y siguió ofreciendo grandes tandas por la espalda y rematadas con buenos pases de pecho. Primer pinchazo y una gran estocada que ha tumbado al animal rápidamente. Dos orejas y rabo para Rafa Cerro en la ciudad que tanto cariño le procesa cada año.

Rafa Cerro / A. G. C.

El quinto fue para Ginés Marín, torero andaluz pero afincado en Badajoz desde hace años. Bonito y bravo animal de color negro completo al que recibe con el capote toreando prácticamente en círculo. En el tercio de varas, como fue habitual durante el festejo, apenas un puyazo y a por las banderillas. No fue el mejor tercio de la tarde. Brindis al público, que mantenía intacta la ilusión por ver una buena faena que catapultase a Ginés Marín hacia la puerta grande. La esperanza era importante porque el diestro estaba mostrando mucho, pero el animal, que mantenía intacta su bravura, parecía venirse a menos. Buenas tandas con ambas manos, dando descanso al toro para que aguante todo el festejo con fuerza. Sensación de que podía ser triunfo grande el de Ginés Marín si atinaba con la espada porque se estaba pasando al animal muy cerca. Y así fue. Estocada completa y en el sitio perfecto. Apenas duró el toro 5 segundos de pie. Dos orejas y rabo también para el matador pacense.

Ginés Marín da la vuelta al ruedo. / A. G. C.

El sexto novillo fue especial para Coria. El novillero cauriense Jorge Hurtado fue el encargado de lidiarlo y comenzó a hacerlo con mucho temple y grandes pases con el capote. Puyazo caído para arrancar la lidia y preciosas chicuelinas en el quite para el joven diestro rematadas con dos bellas medias. Con apenas 18 años, está demostrando tener un gran futuro por delante. Brindó al público y en su primera tanda, el toro perdió hasta dos veces las manos, pero logró los aplausos del público. Muy buen hacer del joven ante un bravo animal. Permitió que el novillo descansase entre tandas y pudo hacer una extensa faena. Magnífico el novillero y muy importante el animal. Otra gran estocada que le sirve para cortar dos orejas y rabo también. Tercero que lo logra en la tarde de hoy tras Rafael Cerró y Ginés Marín. Vuelta al ruedo también para el animal.

Jorge Hurtado / A. G. C.

Si Jorge Hurtado es joven, Rubén Vara es jovencísimo. Apenas 16 años tiene el novillero triunfador del Desafío de Escuelas Taurinas y perteneciente a la escuela Yiyo, que se encargó del último de la tarde. Recibió de rodillas y le hizo una gran faena con el capote al último de la tarde, con tafalleras y medias que levantaron al público del asiento. Puso él mismo las banderillas y su animal no fue picado porque todavía es novillero sin picadores. Levantó al público de los asientos el chaval, que tiene una valentía impresionante. Amenazaba con llover cuando se dirigía a por la muleta Rubén Vara, que brindó el novillo a todos sus compañeros de terna. De rodillas inició la faena ante un público que tuvo enchufado desde el primer momento y un animal que se mostró noble y bravo. El porte del jovencísimo novillero es increíble. El futuro del toreo está muy bien cubierto. Eso sí, el animal pudo cogerle en varias ocasiones. Estuvo muy a gusto todo el tiempo con el animal. La música de la charanga calló antes de que iniciase el rito de la suerte suprema. Otra vez, sensación previa de triunfo importante. Y también fue así. Estocada completa y dos orejas y rabo. Muy de cerca le ha seguido su padre, el matador Sánchez Vara, que formaba parte de su cuadrilla.

Concluía así la esperada tarde de toros en Coria. Grandes triunfos en un bonito evento organizado por la empresa Ceber Tauro.