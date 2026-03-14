La campaña 'El Comercio Sale a la Calle' dinamizó el comercio de Moraleja y atrajo a vecinos y visitantes

La Asociación de Empresarios Rivera de Gata, cuya sede está en Moraleja, ha realizado un balance muy positivo de la campaña ‘Quincena de Precios Locos – Stock Fuera’, una iniciativa puesta en marcha para impulsar la actividad comercial, incentivar las compras en el comercio local y apoyar en la renovación de sus stocks. La campaña se ha realizado del 23 de febrero al 9 de marzo y ha contado con la participación de más de 30 establecimientos, que durante dos semanas ofrecieron promociones especiales para atraer clientes y dinamizar la actividad comercial. Dentro del programa de actividades, durante la campaña también se celebró la iniciativa ‘El Comercio Sale a la Calle’, el último sábado del mes de febrero, una jornada que permitió a los comercios exponer parte de sus productos en el exterior de los establecimientos, generando un mayor ambiente comercial y animando a vecinos y visitantes a recorrer las calles y realizar sus compras. Esta acción permitió acercar aún más el comercio a los clientes, creando un espacio de dinamización y convivencia. También se sortearán vales con distintas cuantías económicas.