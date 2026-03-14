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Comercio local

La campaña 'El Comercio Sale a la Calle' dinamizó el comercio de Moraleja y atrajo a vecinos y visitantes

Se han implicado una treintena de establecimientos y se han sorteado vales con distintas cuantías para compras

Casto Prieto, presidente de la asociación, entrega un vale con premio.

Casto Prieto, presidente de la asociación, entrega un vale con premio. / Cedida

Nieves Agut

Nieves Agut

Coria

La Asociación de Empresarios Rivera de Gata, cuya sede está en Moraleja, ha realizado un balance muy positivo de la campaña ‘Quincena de Precios Locos – Stock Fuera’, una iniciativa puesta en marcha para impulsar la actividad comercial, incentivar las compras en el comercio local y apoyar en la renovación de sus stocks. La campaña se ha realizado del 23 de febrero al 9 de marzo y ha contado con la participación de más de 30 establecimientos, que durante dos semanas ofrecieron promociones especiales para atraer clientes y dinamizar la actividad comercial. Dentro del programa de actividades, durante la campaña también se celebró la iniciativa ‘El Comercio Sale a la Calle’, el último sábado del mes de febrero, una jornada que permitió a los comercios exponer parte de sus productos en el exterior de los establecimientos, generando un mayor ambiente comercial y animando a vecinos y visitantes a recorrer las calles y realizar sus compras. Esta acción permitió acercar aún más el comercio a los clientes, creando un espacio de dinamización y convivencia. También se sortearán vales con distintas cuantías económicas.

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