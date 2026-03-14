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Sigue en directo la corrida de toros mixta del Festival Taurino de Coria

La programación se completa este domingo con un espectáculo de recortadores

Video | Corrida con picadores desde Coria

Video | Corrida con picadores desde Coria

A. G. C.

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Te ofrecemos en directo la corrida de toros con picadores que se celebra este sábado en Coria. En cartel, el rejoneador extremeño Leonardo Hernández y los matadores Diego Urdiales, Manuel Escribano, Rafael Cerro y Ginés Marín, además del novillero cauriense Jorge Hurtado y de Rubén Vara, triunfador del Desafío Nacional de Escuelas Taurinas Ciudad de Coria 2025.

Cartel de la corrida mixta de este sábado.

Cartel de la corrida mixta de este sábado. / Ayto. Coria

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Sigue en directo la corrida de toros mixta del Festival Taurino de Coria

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