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Sigue en directo la corrida de toros mixta del Festival Taurino de Coria
La programación se completa este domingo con un espectáculo de recortadores
Te ofrecemos en directo la corrida de toros con picadores que se celebra este sábado en Coria. En cartel, el rejoneador extremeño Leonardo Hernández y los matadores Diego Urdiales, Manuel Escribano, Rafael Cerro y Ginés Marín, además del novillero cauriense Jorge Hurtado y de Rubén Vara, triunfador del Desafío Nacional de Escuelas Taurinas Ciudad de Coria 2025.
Ángel García Collado
Buenas tardes desde Coria
Buenas tardes desde la plaza de toros portátil de Coria. Hoy la empresa Ceber Tauro ha organizado un gran festival taurino con motivo de la Feria Internacional del Toro. El ambiente es grande desde una de las comarcas donde más se vive el toro de la provincia. La previsión es que la plaza se llene un poco más de la mitad y que haya más de un millar de personas. Tarde nublada, pero en principio no se espera lluvia.
Los diestros serán el rejoneador Leonardo Hernández y los matadores Diego Urdiales, Manuel Escribano, Rafael Cerro, Ginés Marín. También estarán los novilleros Jorge Hurtado y Rubén Vara. Las reses son de la ganadería Carmen Valiente.
Todos están ya a la espera de hacer el paseíllo y salir al ruedo.
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