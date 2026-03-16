Pablo Sobrino y Samuel Martín impulsan tres proyectos en Valdencín, Cáceres, aunando gastronomía y música

Pablo Miguel Sobrino y Samuel Martín Manibardo son dos extremeños que son ejemplo de que si se quiere se puede. Su entusiasmo por su tierra y su implicación en el trabajo, la dedicación y la disciplina han sido los ingredientes con los que han conseguido impulsar tres proyectos en uno: La Abadía, Metamorfosis y la Sala Utopía. Todo ello en un escenario que se encuentra en la provincia de Cáceres, concretamente, en Valdencín, una pedanía de Torrejoncillo y la cual cuenta con apenas 300 habitantes. Ambos han conseguido encandilar a una numerosa clientela con una oferta en la que se mezcla gastronomía -rica y accesible para todos los bolsillos- y la música, principalmente el rock y el punk. Esto mediante sus tres proyectos. Uno de estos es la Abadía, este impulsado por Samuel Martín tras coger el relevo generacional de manos de su padre. «La Abadía es el bar de toda la vida del pueblo», explica Samuel, orgulloso de poder dar continuidad al negocio que les ha dado de comer, durante casi tres décadas.

El otro proyecto es Metamorfosis que «sigue tomando forma». Este es un restaurante que nació de los más sencillo y rústico, con una cocina doméstica, hasta llegar a lo que es ahora, una oferta gastronómica de selección viva, en constante evolución, carácter, historia y con una identidad propia. Productos naturales y ecológicos, y una mirada especial hacia Extremadura, sin dejar de explorar otras regiones del país que inspiran a ambos.⁣ «Aquí empezamos de cero, sin equipamiento, con cocina doméstica para hacer pinchos y poco más, a todo esto le hemos dado un vuelco y conseguido cambiar», expresó Samuel, mientras atiende las llamadas de clientes pidiendo una reserva. Todo ello con una alta cocina accesible para todos los públicos. Incluyen clásicos de la cocina española y creaciones innovadoras. Además, cuenta con un ambiente acogedor y un servicio de calidad, convirtiéndose en un lugar de referencia para los amantes de la buena comida en la región.

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Pablo es cocinero profesional, y Samuel cuenta con estudios de historia y desarrollo rural, y en su caso aporta lo mejor en lo que son los preparativos de la sala, la programación y la gestión. Por último, este macroproyecto de ambos se complementa con el Espacio Utopía, que se ha convertido en una sala multiusos que por las noches pone la música y el ritmo principalmente con rock y punk en esta pedanía situada a medio camino entre Cáceres (60 kilómetros) y Plasencia (40 kilómetros), y a solo 18 de Coria. En definitiva, gastronomía, arte y entretenimiento. De esta manera, ambos ayudan a dinamizar la economía local y el empleo con una plantilla de 5 trabajadores a los que se suman más contrataciones en fechas puntuales de más trabajo, además de ayudar a fijar población. Todo un reto que parecía imposible y al que ya le han dado forma haciéndolo realidad.