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Un control de alcoholemia en Coria durante la Feria del Toro detecta una tasa positiva, según informa la Policía

La Policía de Coria desplegó un dispositivo de seguridad durante la Feria del Toro, vigilando botellones y zonas de ocio, con la colaboración de Protección Civil y otros servicios de emergencia.

Dos agentes, durante este fin de semana en el desarrollo de la feria.

Dos agentes, durante este fin de semana en el desarrollo de la feria. / Cedida Policía Local

N. A.

Coria

La Policía de Coria ha informado del dispositivo de seguridad llevado a cabo con motivo de la celebración de la Feria del Toro desde el viernes hasta el domingo. Durante todos los días de feria se ha mantenido presencia policial permanente con el objetivo de garantizar la seguridad y el buen desarrollo de las actividades festivas️. Entre las actuaciones realizadas destacan: vigilancia y prevención de botellones en vía pública, especialmente en la zona de la estación de autobuses, el instituto y sus alrededores. Controles de alcoholemia con el resultado de una persona arrojando tasa positiva, actuándose conforme a la normativa vigente. Igualmente, se ha realizado control y vigilancia de las zonas de ocio nocturno y sus alrededores, reforzando la presencia policial durante las noches para prevenir incidentes y garantizar la convivencia.

Durante el desarrollo del dispositivo se ha contado con la colaboración de Protección Civil, Guardia Civil, Cruz Roja, y el resto de servicios de emergencias, cuyo trabajo y coordinación han sido fundamentales. En líneas generales el balance ha sido positivo, desarrollándose la feria con normalidad y sin incidentes de gravedad. Desde el cuerpo se ha expresado su agradecimiento por la colaboración y el comportamiento responsable de vecinos y visitantes, que "han contribuido a que estas fiestas se hayan podido disfrutar con seguridad", dijeron.

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