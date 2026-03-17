La Agencia de Empleo de Montehermoso impulsa 'Compra con confianza' para dinamizar el comercio local y generar empleo

El Ayuntamiento de Montehermoso, a través de la Agencia de Empleo, Desarrollo Local y Dinamización Comercial, ha puesto en marcha la campaña “Compra con confianza en Montehermoso”, una iniciativa que se desarrollará del 16 al 20 de marzo con motivo del Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras, que se conmemora el 15 de marzo. El objetivo de esta campaña es poner en valor el comercio local, fomentar el consumo responsable y reforzar la confianza entre comerciantes y consumidores, destacando el papel fundamental que desempeñan los establecimientos de proximidad en la vida económica y social del municipio.

Desde el ayuntamiento se ha querido aprovechar esta fecha para acercar a la ciudadanía la importancia de conocer y ejercer sus derechos como consumidores, al tiempo que se reconoce la labor del comercio local como motor de dinamización del municipio. Durante estos días se desarrollarán distintas acciones de difusión y sensibilización, entre ellas la entrega a los establecimientos participantes de un distintivo identificativo de 'Comercio de confianza', que permitirá a los vecinos identificar aquellos negocios que se suman a la iniciativa y que apoyan activamente la promoción de los derechos de las personas consumidoras. Asimismo, la campaña contará con un punto informativo en la calle, desde el que se ofrecerá información a los ciudadanos sobre los beneficios de comprar en el comercio local, así como material divulgativo sobre consumo responsable.

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Como parte de las actividades programadas, se organizará también un sorteo de lotes de productos y servicios aportados por los propios establecimientos participantes, con el objetivo de incentivar las compras en el comercio local y agradecer la implicación del sector en esta iniciativa. Con esta campaña, el Ayuntamiento de Montehermoso pretende reforzar el vínculo entre comercio y ciudadanía, promoviendo un modelo de consumo más cercano, responsable y basado en la confianza. Desde la Agencia de Empleo, Desarrollo Local y Dinamización Comercial se destaca que comprar en el comercio local no solo supone una elección práctica y cercana para los vecinos, sino también una forma de apoyar la economía del municipio, generar empleo y mantener vivo el tejido comercial. La campaña 'Compra con confianza en Montehermoso' se enmarca además dentro de las primeras acciones impulsadas por la Agencia de Dinamización Comercial, creada recientemente con el objetivo de apoyar al comercio local y promover iniciativas que favorezcan la actividad económica y la dinamización del municipio.