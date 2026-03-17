Coria 'embellece' Donoso Cortés, Luis Chamizo y otras calles del municipio con obras de asfaltado

El Ayuntamiento de Coria lleva a cabo durante estos días nuevas actuaciones de mejora del viario urbano mediante trabajos de fresado y asfaltado del firme en distintas calles del municipio. Las obras, que ejecuta la empresa Mefiex, se desarrollan de forma progresiva y afectan a varias vías de la ciudad, con el objetivo de renovar el firme y mejorar tanto la seguridad vial como la circulación en estas vías.

Con motivo de estos trabajos, el consistorio ha procedido a instalar señalización temporal de prohibido estacionar en las calles donde se ejecutan las actuaciones. Desde Policía Local se recuerda a los vecinos la importancia de retirar los vehículos con antelación para facilitar el trabajo de la maquinaria y evitar incidencias durante el desarrollo de las obras. El calendario incluye primero las calles Donoso Cortés, Luis Chamizo y Mercedes Garbó.

Calles

El lunes se empezó en Donoso Cortés, Luis Chamizo, Mercedes Garbó, Mezquita y Perú; y hoy martes le toca el turno a López Hidalgo, Mezquita, Perú, Hoyos, Ceclavín y Casillas de Coria. Mañana miércoles 18 las obras se trasladarán a las calles Hoyos, Ceclavín, Plaza de Huélaga, Casillas de Coria, Puente Nuevo, Río Arrago y Río Alagón; el jueves 19 Puente Nuevo, Río Árrago y Río Alagón, calle Ancha del Carmen, aparcamientos, y carretera Puente Nuevo. y el viernes 20: estacionamientos de Montesol, así como carretera Puente de Hierro tramo Percor, calle Mezquita t Cerezo de Puebla de Argeme.

Fotogalería | Obras de asfaltado en barriadas de Coria /

El Ayuntamiento de Coria solicita la colaboración de los vecinos para que estas actuaciones puedan realizarse con la mayor rapidez y seguridad posible, agradeciendo de antemano la comprensión ciudadana ante las molestias puntuales que puedan ocasionarse durante el desarrollo de los trabajos.

Estas mejoras se suman a otras realizadas anteriormente en las calles del barrio de Santiago que se han convertido en plataforma única con el fin de mejorar su accesibilidad y adaptar estas vías públicas a una ciudad más moderna.

Calle del Agua

También se ha renovado hace unos meses la calle del Agua, una obra que «refleja el compromiso del ayuntamiento con la modernización, accesibilidad y mejora de los espacios urbanos de nuestra ciudad», manifestó la alcaldesa.

Respecto a las obras ejecutadas en la calle del Agua, muestran un nuevo diseño que ha sido desarrollado con el principal objetivo de ofrecer un entorno mucho más seguro para el peatón, más accesible y sostenible para los ciudadanos en general. Estos trabajos han costado 19.000 euros y han consistido en la demolición del acerado anterior, carga mecánica y gestión de residuos. Se ha colocado un nuevo acerado, «ampliando el ancho de la acera a 1,80 metros, instalando rigola longitudinal, solera y posterior pavimento de adoquín, para su conversión en plataforma única», indica el proyecto.

«Se han eliminado los aparcamientos existentes, al no contar el ancho de calle con suficiente medida para poder contar con el doble acerado de 1,80 metros y calzada, con zona de aparcamientos», detalla.

Además, se han añadido franjas de pavimento de plaquetas indicadoras de direccionalidad en color diferenciado del resto de la acera y también se colocará botonera en las esquinas del acerado para marcar los cruces de calles.

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De la misma manera, las obras han incluido pintura y señalización: la señalización horizontal recoge un conjunto de marcas viales, como la línea continua longitudinal a cada lado de la calzada y el paso de cebra en los dos extremos. «Todos estos trabajos», según explicaron desde el ayuntamiento, «se han llevado a cabo porque el acerado anterior de la calle del Agua en el tramo entre la calle San Nicolás presentaba problemas de conservación, además de registrar cada día un elevado número de peatones y vehículos y no contar con suficiente ancho para cumplir en accesibilidad».