Rubén García pregonará la Semana Santa Cauriense 2026, un acto clave para la ciudad

Coria celebrará próximamente el tradicional pregón que marcará el inicio oficial de la Semana Santa Cauriense 2026. Un acto organizado por la Unión de Cofradías de Coria que ya en estos días ha llevado a cabo sus primeros actos y ha expresado su agradecimiento a todas las personas que han participado en el primer Vía Crucis. La asistencia y, especialmente, el riguroso silencio que se mantuvo durante todo el rezo hicieron posible vivir un momento de profunda oración y recogimiento por las calles de la ciudad, explican desde la Unión. Además, agradecieron la disposición y generosidad de las hermanas del Convento de la Madre de Dios, que cedieron su imagen y otorgaron su permiso para que, por primera vez, pudiera ser procesionada por las calles de Coria. «Deseamos que este Vía Crucis, nacido en esta Cuaresma, pueda perdurar durante muchos años, convirtiéndose en un acto que nos una a todos en la fe, la tradición y el recogimiento propio de este tiempo», dijeron. Además, los caurienses podrán disfrutar en esta semana también del pregón a cargo de Rubén García, encargado de anunciar y exaltar una de las celebraciones más arraigadas y representativas de la ciudad. El pregón supone uno de los momentos más esperados por cofrades, vecinos y visitantes, al constituir el pistoletazo de salida a los días de fervor, tradición y devoción que caracterizan la Semana Santa.

Via Crucis celebrado en estos días en Coria. / Cedida

Rubén García García nació en Cáceres el 1 de septiembre de 1973, pero siempre ha vivido en Coria, ciudad de la que se siente profundamente orgulloso y a la que está estrechamente vinculado. Se declara un gran amante de su ciudad, de su Catedral y de la Santísima Virgen de Argeme. Realizó sus estudios de Educación Primaria en el Colegio Público ‘Camilo Hernández’ y cursó el Bachillerato en el I.E.S. ‘Medina Cauria’. Posteriormente estudió Magisterio en Cáceres, especializándose en Educación Musical entre los años 1992 y 1995. Más adelante, entre 2001 y 2003, completó estudios en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas ‘Santa María de Guadalupe’ de Plasencia. Su vocación docente comenzó en el curso 1998-1999 como maestro de religión, labor que continúa desempeñando en la actualidad. A lo largo de estos veintiocho años ha desarrollado su trabajo en diferentes localidades de la comarca como Casillas de Coria, Puebla de Argeme, Casas de Don Gómez y Calzadilla. Actualmente ejerce su labor docente en Rincón del Obispo, Portaje y El Batán. Su interés por el patrimonio cultural y religioso de la diócesis, y especialmente por el de su ciudad, le llevó a obtener en 2017, a través de la UNED, el Diploma de Especialización en Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural. Asimismo, en 2023 realizó un curso de musicoterapia en la Universidad Nebrija, profundizando en la relación entre música, salud y bienestar. Rubén es el menor de dos hermanos y procede de una familia sencilla, trabajadora y profundamente cristiana. Su vocación y compromiso con la Iglesia se vieron reforzados cuando su tío, don José Luis García Rodríguez, fue nombrado párroco de San Ignacio en el año 1985.

A lo largo de los años ha participado activamente en la vida parroquial y eclesial de Coria, colaborando como catequista de Primera Comunión y Confirmación durante muchos años. También ha formado parte de distintos grupos parroquiales como ‘Amigos del Belén’, San Antonio y San Cristóbal, además de ser miembro de la Unión de Cofradías Penitenciales de Coria. Entre otras responsabilidades, fue ayudante adjunto en el Archivo Capitular de la Catedral de Coria durante los años 2001 y 2002; secretario de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Salud entre 1992 y 2002; y secretario de la Cofradía de la Santísima Virgen de Argeme entre 2006 y 2010. En 2014 tuvo el honor de ser el pregonero de las Fiestas Argemistas de la ciudad.

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También participó como coordinador del voluntariado en la exposición 'Obras Documentales y Artísticas Restauradas', celebrada con motivo del Año Jubilar de la Catedral entre el 5 de noviembre y el 8 de diciembre de 2012. Desde el año 2020 colabora, junto a su amigo Modesto, amenizando musicalmente las celebraciones litúrgicas dominicales en la catedral. Entre sus principales aficiones se encuentran la música, ámbito en el que continúa formándose, y la naturaleza. Se declara un enamorado de su familia y de los buenos amigos, y se siente especialmente satisfecho de poder servir en las tareas eclesiales que le son encomendadas, siempre dispuesto a colaborar cuando se le necesita. Su lema de vida es: ‘Siempre más, siempre mejor’. El acto, que se celebrará en el incomparable marco de la Catedral de Coria, contará con la asistencia de la alcaldesa, Almudena Domingo, miembros de las distintas cofradías y hermandades, así como numerosos ciudadanos que cada año participan en este evento que anuncia la llegada de la Semana Santa. Desde la Unión de Cofradías se invita a todos los caurienses y visitantes a asistir a este acto del pregón que tendrá lugar este viernes a las 20.00 horas en la catedral. De esta manera, se abrirá oficialmente el calendario de celebraciones y procesiones que se desarrollarán en la ciudad durante los próximos días. La Semana Santa de Coria constituye uno de los acontecimientos religiosos y culturales más esperados del calendario local, destacando por la participación de sus cofradías, el patrimonio histórico de sus imágenes y el ambiente de recogimiento que se vive en las calles del casco histórico.