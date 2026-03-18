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Infraestructuras

Finalizan las obras de fresado y se inicia la fase del asfaltado en varias calles de Coria

El ayuntamiento pide a los ciudadanos respetar las señales de prohibido aparcar para facilitar los trabajos

Calle Mezquita, una de las vías en las que ya se ha actuado.

Calle Mezquita, una de las vías en las que ya se ha actuado. / Cedida

Nieves Agut

Nieves Agut

Coria

El Ayuntamiento de Coria ha informado que los trabajos de mejora del viario urbano mediante fresado y asfaltado en distintas calles del municipio se están desarrollando con normalidad y avanzan de forma progresiva. En este sentido, en varias de las calles incluidas en el plan de actuación, los trabajos de fresado han finalizado y se ha iniciado ya la fase de asfaltado, lo que permite continuar con el calendario previsto y mejorar de manera paulatina el estado del firme. Estas actuaciones tienen como objetivo renovar la calzada, reforzar la seguridad vial y facilitar la circulación en las zonas afectadas, contribuyendo así a una mejora de la infraestructura urbana.

Asimismo, se recuerda que, con motivo de las obras, se mantiene la señalización temporal de prohibido estacionar en las calles donde se está interviniendo. Desde el consistorio se ruega a los vecinos que retiren sus vehículos con antelación para evitar incidencias y permitir el correcto desarrollo de los trabajos. El Ayuntamiento de Coria agradece la colaboración y comprensión de la ciudadanía ante las molestias puntuales que puedan ocasionarse durante estas mejoras. Estas actuaciones de mejora del viario urbano las ejecuta la empresa Mefiex, se desarrollan de forma progresiva y afectan a varias vías de la ciudad, con el objetivo de renovar el firme y mejorar tanto la seguridad vial como la circulación en estas vías.  Algunas de las calles en las que se actúan son Donoso Cortés, Luis Chamizo, Mercedes Garbó, Mezquita y Perú; López Hidalgo, Mezquita, Perú, Hoyos, Ceclavín y Casillas de Coria; Hoyos, Ceclavín, Plaza de Huélaga, Casillas de Coria, Puente Nuevo, Río Arrago y Río Alagón; Puente Nuevo, Río Árrago y Río Alagón, calle Ancha del Carmen, así como carretera Puente de Hierro tramo Percor, entre otras zonas.

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