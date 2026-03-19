Coria adquiere más viviendas antiguas para derribar y descubrir la muralla que rodea el casco histórico

El Ayuntamiento de Coria ha formalizado, en esta semana, la firma ante notario de una actuación que permitirá avanzar en los trabajos de recuperación, puesta en valor y visibilización de la Muralla Romana de la ciudad. Esta operación se enmarca dentro de la estrategia municipal de recuperación del patrimonio histórico, y se suma a otras compras realizadas en los últimos años con el mismo objetivo: liberar espacios adosados a la muralla para facilitar su estudio, conservación y disfrute por parte de la ciudadanía y visitantes. Con esta nueva adquisición, el consistorio da un paso más en su compromiso con la protección del legado histórico de Coria, uno de los elementos patrimoniales más emblemáticos de la localidad. La eliminación progresiva de edificaciones anexas permitirá continuar con las labores arqueológicas y técnicas necesarias para sacar a la luz nuevos tramos de la muralla, potenciando su valor turístico y cultural. La alcaldesa, Almudena Domingo, destacó la importancia de estas actuaciones, que contribuyen a preservar la historia de la ciudad y a generar oportunidades para el desarrollo económico local.

Estas actuaciones se suman a las realizadas hace unos meses en la que el ayuntamiento llevó a cabo labores de demolición de algunas de las viviendas que se encontraban adosadas a los muros del recinto amurallado. Estas viviendas, que pertenecían a anteriores particulares y que se encontraban en estado de ruina, fueron adquiridas por precisamente para su posterior demolición. En esta caso, las viviendas demolidas son dos que se encontraban ubicadas en la calle Cruz de Piedra. Así mismo, desde el ayuntamiento se recordó que «el objetivo del Plan Especial para dicha zona es que sea una zona verde, un espacio libre y que deje la muralla al descubierto». Por ello, mediante expropiación o compra, la Administración local «va adquiriendo todos esos solares para quedar la muralla visible para el ciudadano y visitante a la ciudad». Las viviendas que fueron sido demolidas suponían, además, un peligro de caída en la vía pública, desescombro, limpieza y cierre del solar. La muralla romana cuenta con cuatro puertas que dan acceso al casco antiguo. Además de estar junto a monumentos emblemáticos como el castillo y la barbacana.