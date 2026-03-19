Moraleja reforesta la antigua escombrera con plantas autóctonas gracias a una actividad medioambiental inclusiva

Una actividad promovida por el Ayuntamiento de Moraleja ha permitido llevar a cabo labores de reforestación en la antigua escombrera, un espacio que se encuentra en el término municipal y cerca de la Autovía Ex-A1. De esta manera, con esta actividad se busca convertir en un bosque, de plantas autóctonas, la antigua escombrera. El alumnado de 5 y 6 de Primaria de los colegios Virgen de la Vega y Cervantes, respectivamente, han plantado 150 encinas y alcornoques. Una actividad de concienciación sobre la conservación y respeto del medio ambiente, además de inclusiva, puesto que colaboran usuarios y usuarias de Aspace y Mensajeros de la Paz. Agradecer al alumnado y profesorado del Centro de Formación del Medio Rural de Moraleja su ayuda.