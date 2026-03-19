Las pastorales de la salud del Valle del Alagón participan en un encuentro diocesano

Bajo el lema de ‘El arte de acompañar’ ha comenzado el XI Encuentro Interdiocesano de agentes de la pastoral de la salud, celebrado en Plasencia, y en la que han estado representados agentes de la pastoral de municipios como Torrejoncillo, Portaje y Coria. En concreto, estos han participado en la ponencia magistral sobre ‘Inteligencia espiritual; el arte de acompañar con sentido’, a través del ponente Vicente Robas, enfermero de cuidados paliativos que ha ido realizando un recorrido por los aspectos más esenciales sobre la inteligencia espiritual y el acompañamiento social y comunitario. Durante la charla se trataron varios aspectos, entre estos, como desempeñar la labor de escucha activa y sobre recursos comunitarios a nivel institucional.

Durante la jornada también se puso en valor la red de apoyo pastoral existente en el ámbito sanitario, en la que colaboran hospitales, capellanes, agentes de pastoral y parroquias, con el objetivo común de garantizar que ninguna persona afronte la enfermedad o el final de la vida en soledad. En este proceso, se destacó el papel esencial de la familia como núcleo fundamental del cuidado. El encuentro concluyó con la celebración de la Eucaristía en la capilla del seminario, presidida por el obispo, y una comida fraterna que permitió compartir experiencias y fortalecer los lazos entre los distintos grupos participantes.

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Esta cita interdiocesana ha servido, una vez más, para visibilizar la labor silenciosa pero esencial que desarrollan las Pastorales de la Salud y del Mayor en Extremadura, reafirmando su compromiso con un acompañamiento cercano, humano y lleno de sentido.