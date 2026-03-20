Las calles de Montehermoso conversan en estremeñu con lugareños y visitantes

El Ayuntamiento de Montehermoso ha puesto en marcha y ha hecho realidad, la moción aprobada en el pleno municipal de declarar el municipio como ‘Pueblo comprometido con el estremeñu' y que ya refleja en sus calles con placas. Así lo ha dado a conocer la alcaldesa, Rosa Isabel Garrido, que ha explicado que esta declaración conlleva distintas actuaciones de manera conjunta con OSCEC (Órgano de Seguimiento del Extremeño y su Cultura) y que dan visibilidad a esta lengua. Además, destacó que refleja «el compromiso de Montehermoso con nuestras raíces y nuestra identidad» y que camina con firmeza en la defensa y promoción de su lengua y cultura. Mediante estas placas se recoge el habla extremeña acompañada de traducción al castellano, acercando así el patrimonio lingüístico a vecinos y visitantes.

De esta manera, Montehermoso, municipio de la comarca del Valle del Alagón, ha pasado de las palabras a los hechos, convirtiéndose en un referente de orgullo lingüístico con su nueva iniciativa en la calle Beneficencia y que se extenderá a otras vías públicas y plazas. De momento, ya se puede pasear por una calle donde la lengua del estremeñu es la protagonista absoluta. Gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento y la OSCEC, «el estremeñu luce con el prestigio que se merece, demostrando que nuestra forma de hablar no son palabras mal dichas, sino un patrimonio vivo que debemos proteger y mostrar al mundo con la cabeza muy alta», señalaron desde el consistorio. Por ello, las calles de Montehermoso se han llenado de azulejos que guardan la esencia y la memoria del folklore extremeño. Esta iniciativa transforman al municipio en un lugar rico y lleno lleno de historia y tradición.

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OSCEC es el Órgano de Seguimiento y Coordinación del Extremeño y su Cultura, creado el 25 de febrero de 2011. Su objetivo es el estudio, la revitalización de las lenguas vernáculas de Extremadura (el extremeño, la fala y el portugués rayano) y la protección del patrimonio cultural y natural de la región. OSCEC se organiza en tres comisiones temáticas: lengua, literatura y cultura, y trabaja en la promoción y difusión del extremeño, así como en la creación de un manual de ortografía unificada. Desde hace tiempo viene trabajando de manera conjunta con el ayuntamiento montehermoseño.